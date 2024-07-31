駕訓班教練都超兇？出錯就被罵讓她受不了 網勸別忍耐：不是花錢買羞辱

不少學生會選擇在暑假報名駕訓班，爭取開學之前將駕照拿到手。近日有網友發文，稱自己在駕訓班一直被教練罵，讓她很不舒服。

原PO在Dcard以「被駕訓班教練一直罵」為題發文，表示教練也沒有一直指導自己練習，但只要有地方做得不好，且教練有注意到，他就會「一直念」，尤其是道路駕駛的時候，會一直「鬼叫」。

原PO認為開車就是要慢慢熟悉，不可能立刻上手，再加上教練的責罵，讓本來令人期待的練車變得讓人害怕。原PO也好奇是不是每個人去駕訓班都會被罵，自己是不是太玻璃心。

文章引來大量網友留言，很多人表示自己有相同的經歷，「有些駕訓班教練真的嘴臭又沒耐心，覺得他教一遍我就應該要會。而且一直被念會更緊張，心情都被影響了，根本學不進去」、「我第一次上車，什麼都沒介紹的情況下，就被嗆『不是很會讀書怎麼連車都不會開』，我聽到直接大爆炸」、「我也有遇過欸！而且還被教練嗆說當到醫師了怎麼學這個都這麼慢」。

有人建議原PO直接換教練，「跟櫃台說換教練，你是花錢去訓練的，不是花錢被罵的」、「我遇過，我直接換教練。就是不會才來學，而且是花錢學開車，不是花錢被侮辱，搞得我學開車壓力超大，真的不行就跟櫃檯說換教練」、「我就是因為被罵，然後評論打一顆星，駕訓班就打給我，直接幫我換教練」。

當然，也有人遇過好教練，「我在台中的駕訓班，自己找教練，找到一個會跟你喇賽的」、「我當初學的時候教練超溫柔，雖然那時候很皮，但他也沒有罵我。現在想一想是一個貼心的教練」。