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嚇到一堆人！她公告把「神明廳」贈送有緣人 正確解決方法曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友打算把家裡的神明廳贈送給有緣人，引發兩極討論。示意圖／Ingimage
一名網友打算把家裡的神明廳贈送給有緣人，引發兩極討論。示意圖／Ingimage

不少人會將自己不需要的東西轉贈給別人，以免造成資源浪費，然而並非所有東西都適合拿來送人。一名網友在臉書社團「新竹大小事」貼出一張神明廳的照片，表明想要「送給有緣人」，引發討論。

原PO表示，家裡的神明廳想贈送給有緣人，需要自己來載走，並留下電話和地址。貼文曝光後，不少網友留言，「這不是要找師父來退神，然後拿去再製嗎？可以送喔？」、「送？人家幫你拜拜，應該要給錢吧？」、「你是要把好運還是壞運送給別人」、「通常這只能找資源回收處理，一般這用過的沒人要」、「有些東西是不能亂送的喔」、「這種東西沒有在用二手的啦」、「這種東西還是要請專人處理，不可亂送亂丟，寧可信其有，不可信其無」。

同時，貼文底下有網友留言表明「想要」，也讓眾人議論紛紛，「要拿的人要先問好，人家神明家人到底有沒有都已經請走，不然你就GG了」、「神明桌按習俗，送神後要拆掉丟掉或燒掉的」、「其實是可以送的，要找人退神」、「神明祖先請走之後，他就是一般的桌子、我就不懂為什麼好多人說不能送，而且誰規定一定要用新的，總覺得是商人的話術」。

有網友提醒原PO「如果是神明用品或是神明廳，建議先問能不能送，建議別送，上面這神明廳是跟觀世音菩薩有開光過」，對此，原PO也親自回應網友們的評論，「各位大大，不好意思是神明桌，不是神明廳」。另外，有網友推測，「版主（原PO）有苦衷吧？可能搬家、移民、無人承接、新住處不能放等等，要請師傅退神處理好，神桌都是很好的木頭，找個善緣人接手，總比亂丟好」。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」貼出一張神明廳的照片，表明想要「送給有緣人」，引發討論。 圖／擷自臉書社團「新竹大小事」
一名網友在臉書社團「新竹大小事」貼出一張神明廳的照片，表明想要「送給有緣人」，引發討論。 圖／擷自臉書社團「新竹大小事

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