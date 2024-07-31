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外送給300元小費！客人備註「12字」網傻眼：感覺好賺又難賺

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員常會遇到一些奇特的事情。 圖／ingimage
外送員常會遇到一些奇特的事情。 圖／ingimage

現今外送普及，也會出現一些意想不到的事情。最近有一名外送員曬出一張奇特的訂單，備註寫著「幫忙打蟑螂，給300元現金」，引起熱議。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」指出，最近看到了一張訂單，指定機車並選擇專用保溫袋，要送到台北市松山區健康路，不過取件地址與送貨地址只差一個門牌號。

仔細一看，客人用意似乎不是真的要叫外送，備註欄寫著12個字，「幫忙打蟑螂，給300元現金」，讓他也開玩笑說「打小強服務，300元起」。

網友看完也紛紛表示，「感覺很好賺又很難賺」、「到了結果找不到強哥怎麼辦？」、「我可以，在哪？一秒讓牠往生」、「現在外送員真的要發展成18般武藝就是了」、「這我不行」，但也很多人提醒原po，「有幾隻才是重點」、「記得先收再打」。

外送員 蟑螂

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