六旬父母住2樓搭電梯遭酸「就是懶才生病」 他氣炸：有繳錢憑什麼

電梯大樓的住戶必須定期繳交管理費和公設維修等費用。一名網友住在大樓2樓，由於父母都快70歲，所以都會搭電梯回家，但卻常常被某個住戶「要求爬樓梯」，甚至還在電梯內貼公告，令他氣憤難平，「一樣都有繳管理費和電梯維修費，憑什麼要我們不能搭」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，他的父母住在電梯大樓的2樓，因父母都快70歲，所以上下樓都會搭電梯，但搭電梯時只要遇到某樓住戶，就會被對方指責「才2樓，幹嘛不爬樓梯」，前陣子還想發起投票，好在大部分住戶都不理會。

但最近那位住戶又開始找麻煩，有次媽媽看醫生回家，對方在警衛室旁酸，「就是懶才會生病」，後來甚至在電梯貼公告，要求低樓層住戶不要浪費資源，盡量走樓梯，還在低樓層的字旁邊括號「2樓」。原po也表示，2樓有4戶，其他3戶都是年輕人，只有爸媽快70歲，令他相當無奈，「為什麼上下樓坐電梯還要被針對，我們一樣都有繳管理費跟電梯維修費，憑什麼要我們不能搭」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「大概就是你們就算被他講了也不會回嘴，所以才一直欺負你們吧！要是我就直接嘴回去了，太過分就直接蒐證提吿了！這種人只會挑軟的捏，不理他只會越來越過份」、「你就再拿張紙寫回去啊『與其亂講話還不如把時間拿來爬樓梯，您會比較健康哦』」、「嗆他啊，以後大家都走樓梯到3樓再搭電梯，1、2樓不用付管理費跟電梯維護費」。

有網友則建議，「建議當社區委員，最好聯合2樓住戶一起當，彈劾管理員並要求物業道歉」、「笑死！電梯屬於公設，買房時電梯的錢所有住戶都有出，憑什麼禁止2樓使用，法律上這屬於侵權行為！管委會敢禁止就告上法院」、「我有個親戚家也是住2樓，也是都搭電梯，都買了有電梯的房子當然就是為了要搭電梯」。