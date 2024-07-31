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去4次被攔3次！妹子入境日本安檢「脫到剩內衣」 網指可能原因：1種人易被盯上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她去日本4次，有3次都被安檢盯上。示意圖/ingimage
一名女網友分享，她去日本4次，有3次都被安檢盯上。示意圖/ingimage

正逢暑假期間，是台灣人出國旅遊的旺季，其中日本更是許多人的旅遊首選，不過就有女網友分享，她去日本4次，有3次都被安檢盯上，有次甚至被叫進小房間裡搜身，衣服脫到只剩內衣，對於自己多次被要求檢查，滿是疑惑。不少人看了她的情況，提供許多被盯上的可能原因。

該名網友在Threads透露，她去日本時「4次入境，3次被檢查」，第一次是搭船到沖繩，被帶進小房間搜身，靴子倒一倒、衣服脫到剩內衣、全身上下被摸遍，第二次是在關西機場，被要求開行李箱檢查，第三次是在成田機場，沒有發生什麼事，第四次是在福岡機場，她被問有沒有帶金條，要她過去安檢門，被摸遍」。

經過這幾次的經驗，令她感到無奈「我明明長得很無害」，並在文中開玩笑自嘲「我在日本長得很可疑？」。

文章曝光，發現不少人都有類似經驗，「我是去三次檢查三次，而且明明是跟旅行團就是只有我被留下來檢查」、「我也是，甚至拿一個小棒子刮我的行李箱，拿到他們辦公室測試看看上面有沒有x品殘留，我真的傻眼到爆」、「我有入境日本時，入境表格少打幾個勾勾少簽一個名字，跟同行友人一起被請去旁邊小隔間被女警搜全身，連著三年每次入境都被特別開行李箱檢查」。

有網友就推測幾個可能原因，「最有可能的是名字跟之前有犯罪紀錄的人重複了」、「也可能是妳某一次去日本時，被隨機抽到Secondary Security Screening Selection（二次安檢），這個被抽中一次後，會有點像被貼標籤，下一次入境再被二次檢查的機率超高」、「年輕女生一個人入境很容易被攔下來」。

安檢 日本

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