巴黎奧運登場…全民氛圍與3年前差很多？ 網點「關鍵因素」眾人有感

今年奧運氛圍跟3年前差很多？2024巴黎奧運會賽程進入第四天，一名網友有感而發在Dcard發文分享，對比2021年舉行的東京奧運，不僅全民關注度高，中華隊更一舉奪下12面獎牌，締造我國最佳成績，相較之下，今年民眾氣勢卻消退了不少，掀起熱烈討論。

原PO回憶3年前東京奧運景象，一群人為選手們吶喊叫陣，當時拿了許多獎牌，新聞大幅報導、網友們也自信爆棚。相較之下，今年選手們成績出不來，每個人喊著雖敗猶榮，但當年那股氣勢也消退了不少，讓他直呼還是要面對體育投入不足的現實，不然一時的高峰恐難長久。

貼文一出，引來一名網友留言討論，他則認為有五大因素影響整體氛圍。一是疫前大家在家看看奧運，疫後解封人人出國，導致全民關注度不足；二是中華隊獎牌目前仍掛蛋，加上颱風剛過境，民生問題都解決不了，民眾沒有餘力看奧運。

第三點，他直呼是籤運太差，上屆多在決賽或4強才遇到神一般的對手，輸了保底還有銀牌或銅牌，這一次提早在8強或16強相見；四是台灣擅長的項目都在後頭，至少要等一個禮拜後才能知道台灣是強還是弱。

至於第五點「時差問題」也是多數人最有感的部分，由於比賽時間多在半夜，導致關注度較低，「因為是歐洲國家辦的奧運，距離遠，有時差；不像大陸、日本那麼近，沒有距離感」、「時差是很重要的因素，誰沒事每天半夜看比賽」、「感覺舉辦地點的差異也是一個因素，今年的奧運比賽時間很多都是在台灣時間的凌晨，自然關注度不高」。