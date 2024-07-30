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他不解「家長怎讓小孩坐捷運車廂地板」 網不挺：管太寬

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在臉書上分享自己搭捷運時，看到有小孩直接坐在捷運車廂地板上。示意圖／ingimage
有網友在臉書上分享自己搭捷運時，看到有小孩直接坐在捷運車廂地板上。示意圖／ingimage

近期，捷運讓位議題備受矚目，讓許多人寧願站立也絕不碰觸博愛座。另外，有網友在臉書上分享自己搭捷運時，看到有小孩直接坐在捷運車廂地板上，而身旁家長卻只專注滑自己的手機，讓他不解發文：「到底是怎麼樣的家長，會讓這麼小的小孩坐在車廂地上」。

一名網友在FB社團「匿名公社」PO出自己搭捷運時，看到幼小孩童坐在車廂地板上的畫面，表示小女孩和爸爸說了好多次自己要坐下了，卻得不到任何回應，父母都沉浸在自己的手機之中。只見車廂內越來越擁擠，讓原PO不禁擔心「要是小孩被踩到、撞到怎麼辦？」

這篇文章引起了網友們討論，有些人覺得「等受傷了再說，現在人的習性」、「被踩到就知道下次自己不該坐地上」；有人則認為原PO管太寬了，「如果是小孩自己想坐地上呢？」、「父母都不擔心了，你擔心什麼」、「你知道前因後果嗎？不知道的話建議別隨便上來公審別人」。

也有人分享自己類似的經歷，「我帶我女兒（3歲）搭捷運沒位置，她想坐著我也是讓她坐我鞋子上～不然是要讓她在那邊哭鬧影響別人嗎」、「小孩累了這樣很正常吧！沒位子的時候我也是讓我女兒坐在我鞋子上休息」、「其實站著跟坐著佔地面積都差不多啊，而且坐著不會跌倒還比較安全」。

博愛座 捷運

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