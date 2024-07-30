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她停在路邊停車格卻被開罰單 大批網友幫喊冤：根本是陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO所停的位子神似停車格，但沒有車格的編號數字。圖／擷自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」
原PO所停的位子神似停車格，但沒有車格的編號數字。圖／擷自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」

近幾年來路上車輛大幅增加，汽車停車格可說是一位難求，近日，有一位網友幸運在路邊找到車位，辦完事回來卻發現自己被開了違停「小白單」，讓她傻眼直呼「這不是妥妥的陷阱嗎？」

一名網友在FB社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，表示自己上週到林口文化二路（三井對面）辦事情，行經路邊看到有停車格，便將車輛停放在路邊車位，一個小時後，卻發現車窗上夾了一張「違規停車舉發單」，繞了一圈才發現停的不是車格，地上劃有禁止停車的紅線，讓她感到十分傻眼，直言「怎麼有這種事？那白線幹嘛不塗銷掉啊？這不妥妥的陷阱嗎？」

案例引發網友留言回應「這根本也太陷阱了，那個停車格被塗銷也不塗乾淨一點」、「辛苦妳了，真的會停錯」、「我也被這格騙過，一下車發現紅線又開走了……」、「是我也會停進去」，也有熱心網友提醒原PO「可以先去監理站查詢是否真的有被開罰單，有可能是詐騙」、「一般停車格都有號碼，沒有就不要停」，還有網友附上歷史照片表示「以前是格子（37），後來才改的」。

事實上，原PO所停的位子沒有像停車格一樣的編號數字，且照片中能看到雖然並不是非常清楚，但路邊確實劃有淺淺的紅線。根據原PO回覆網友所附上的罰單照片，違規舉發標示單上標明「第五十六條第1項第1款」：在禁止臨時停車處所停車，將處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

提醒民眾在路邊找到車位時，建議先仔細觀察是否藏有「陷阱」，確認路邊並未劃設紅線後，再將愛車停放進車格內，才能好好守住自己的荷包。

停車格 罰單

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