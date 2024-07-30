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平價鐵板燒漲到「面目全非」？他曬菜單照 全網不敢相信：金針菇140

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾到知名連鎖平價鐵板燒用餐，發現菜單價格漲很多。示意圖／ingimage
民眾到知名連鎖平價鐵板燒用餐，發現菜單價格漲很多。示意圖／ingimage

台灣物價飛漲，近日有網友至連鎖品牌「大埔鐵板燒」用餐，發現價格已經漲到「面目全非」，現在最便宜的豬肉就要180元了，讓他不禁懷念起以前學生吃的時候才110元，還有白飯吃到飽。

原po在PTT以「大埔現在這麼貴喔」為題發文，並表示「好久沒吃鐵板燒了啦，今天一坐下才發現現在大埔漲這麼多喔！」最便宜的豬肉要180元，而且還沒有白飯吃到飽，以前在台中吃只要110元，現在「怎麼變這麼貴呀」。

原po還附上菜單立即引發討論，最便宜的塔香豆皮及鐵板豆腐也要130元，杏鮑菇、香菇及金針菇要140元，位於190元價格帶的菜色則是魚類，包括檸檬鯖魚、紅燒巴沙魚、鮭魚和比目魚類的。

除了豬肉要180元外，牛、羊肉都是180元，雞肉則是190元，最貴的美國牛小排甚至要270元，菲力也要260元。其他海鮮類的部分，鮮蚵為180元、花枝190元、蝦仁200元、干貝210元、蟳肉200元，炒三鮮則要230元。

底下有網友留言說「哇靠，也太貴，我以前吃才80欸」、「大埔的定價一直差不多就是兩個便當的錢啊」、「很久沒去吃沒想到漲這麼多」、「我記得以前西屯上還掛招牌80吃到飽」、「7年前豬肉100，荷包蛋15」、「連金針菇都能140真的看吐了」、「這五年漲超凶」、「連金針菇這種價格完全沒變化的東西都能漲價我真的不理解」。

「金針菇前幾個禮拜全聯才9元」、「剛才去全聯買1包13元」、「超市買140金針菇回來自己炒保證會吐」、「不如吃熱炒店」、「鐵板燒不能續飯續湯續飲料的，我一律不去」、「台中更便宜，以前后科中午就吃過80的」、「股市2萬2，貴，不是大埔的問題」，不過也有網友認為「嫌貴不會去吃自助餐」、「通貨膨脹呀」。

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