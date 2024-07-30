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綠島打工換宿男「自爆性騷」！承諾出島「不再禍害他人」 警方介入了
一名男網友昨（29日）突然自爆在綠島打工換宿時，性騷擾別間店家的女性小幫手，對此感到抱歉，並預告將在今日出島。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。
該名網友在臉書社團《就是愛綠島》以本名發文，自爆他在28日夜晚單獨約女生看星星，過程中強行拉手、摟腰，對方已明確表達不舒服、不願意、不喜歡，他還不斷講出一些性騷擾言論，包括：「知道妳上錯車了嗎」、「下次還敢相信我嗎」、「我下次不會放過你」等語。
這名男子繼續透露，他的這些行為已經造成女孩子心裡受傷，對此深感抱歉，承諾本人將在今天出島，「下次不會再來綠島換宿、禍害其他人」。不過這名男子為何突然發文自爆，原因不得而知。
貼文曝光後，網友紛紛痛批，「哇！這叫道歉文？怎麼沒馬上報警啊，這種人有什麼好留情面的」、「意思是除了綠島之外，他還會再繼續？」、「講出這種話怎麼沒有想過後果，光看文字敘述都覺得起雞皮疙瘩」、「去警察局自首吧」。
綠島分駐所所長也在底下留言，「本案已由警方介入調查瞭解中，也呼籲民眾尊重他人身體自主權，避免觸法」。
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