拍片初衷、家寧逐漸消失登熱詞！眾量級Andy老師「一人分飾兩角」被疑分手　本人回應了

在YouTube頻道上擁有226萬人訂閱的團體創作者「眾量級CROWD」，昔日以惡搞情侶定位受到許多粉絲喜愛，繼今年5月底Andy老師被爆出刪除家寧合照之後，「眾量級CROWD」社群仍呈現低度營運狀態，就連今年YouTube頻道長片、短片加總起來也只有短短20支。Andy老師近幾日發佈最新IG Reels，主題雖然是情侶日常，卻不見家寧身影，讓不少網友難過表示，「感情越來越淡了」。

Andy老師拍情侶日常沒找家寧？網嘆：看了真心酸

Andy老師近日分享一段IG Reels短片，只見他回到昔日與家寧的租屋處，一人分飾兩角拍攝女友在颱風天時要求男友買東西的畫面，除了犧牲色相戴假髮、放假胸扮女裝，並自稱為「Wendy」，還有不少人發現Andy老師情侶題材沒有找家寧拍片，反而選擇自導自演。

影片曝光後引來眾多網友議論紛紛，「為什麼不跟家寧一起演」、「好像不是我認識的你們了，居然都沒在同框了，好難過」、「只剩自己自導自演，看了真心酸」、「回不去了，有點像HowHow的味道自導自演了」、「感覺你和家寧的感情越來越淡了，雖然一起拍片但已經無法感覺出那種情侶感了」、「以前的租屋處是不是買下來了啊！不然怎麼可以一直有」，也有觀眾表示，「家寧消失了」、「Andy老師怎麼回到小屋拍了？是不是跟家寧不住一起了？」，Andy老師對此分別回應，「她在啊」、「來小屋是喚起你們的回憶」。

眾量級聲量高峰皆與分手傳聞有關！拍片初衷、家寧逐漸消失登熱詞

Andy老師、家寧感情狀況一直以來都是網路關注話題，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「眾量級CROWD」近一年網路聲量趨勢，可以看到三大高峰分別為2023年8月9日，Andy老師偷偷在颱風天幫家寧夾到「老天鵝」娃娃，女方眼見老天鵝更是感動直呼，「我就知道你會帶老天鵝回來了」，短片曝光後也讓網友紛紛動容，「好感動，我快哭了...」、「這就是幸福」、「真正的愛情」、「我為什麼看到後面哭了」、「你們一定要狠狠的幸福下去喔」，網路聲量累積665筆。

2024年5月31日，Andy老師被爆出刪光家寧合照，許多Dcard網友在板上討論，「說不定根本沒在一起過，所以沒有所謂的分手」、「雖然不是粉，一直都有在看他們的影片，後期影片的氛圍跟以前完全不一樣」、「覺得從他們參加某個心靈課程後就跟以前不一樣了」，還有人指出分手消息傳太多次已經無感，「他們分不分手都不知道洗多少次文了，看到完全無感」、「第一次傳分手很關注，第二次...第N次...怎麼又來」，網路上則累積高達1344筆網路聲量。

2024年6月19日，Andy老師與家寧爆出分手風波後，18日和展榮等友人一起觀賞電影《腦筋急轉彎2》，除了分享觀影心得，兩人還將同框影片轉發至個人IG，開放網友留言他們各自扮演的情緒角色，不過感情狀態至始至終都讓人霧裡看花，網路聲量累積586筆。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「眾量級CROWD」近一年探索概念，可以看到不僅出現重量級CROWD、Andy老師等相關字詞，還包含「YTR眾量級爆分手」、「我們的新身份」、「是不是分手了」、「拍片初衷都消失了」、「是結束也是啟程」、「少了Andy嗎」、「一直在」、「很快了」、「感恩有妳」、「家寧逐漸消失」等。

近年眾量級分手消息成為網路話題，去年12月兩人感情長跑8年，遠赴南韓進行三天兩夜「我們的新身份」再次心動挑戰，除了回歸長片拍攝以外，還測試白天甜蜜約會、晚上分房睡覺，並寫下對彼此有無心動感覺；看似找回當時戀愛氛圍，不過Andy老師於今年5月底被網友發現疑似將家寧照片刪除，引來不少粉絲擔心「是不是分手了」，還有人質疑「拍片初衷都消失了」，揚言全部退追、退訂，不過Andy老師也給出佛系回答，「願你一切安好，諸事順心」，家寧事後則更新澎湖旅遊貼文，「一切從此刻開始，是結束也是啟程」。

今年6月13日，家寧前往法國旅遊並放上自拍照，特別打上「幫我看看我還缺少了什麼？缺少你」文字，貼文曝光後有網友在底下回覆「少了Andy嗎」，家寧也回覆「一直在」，還有人敲碗兩人同框合體，家寧則表示「很快了」。6月29日，家寧在IG限時動態祝福Andy老師生日快樂、從男孩轉變成男人，還形容他是「我生命裡很重要的人」，男方則驚喜現身IG貼文留言區，放閃表示「感恩有妳」並附上愛心符號。

近期Andy老師再度被網友發現IG Reels中情侶日常不見家寧身影，反而獨自一人完成男女友角色，分手傳聞也再度甚囂塵上。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月30日至2024年07月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『眾量級CROWD』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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