行天宮「沒擺香爐」神明很少來？眾人嘆荒謬 曝拜拜不靈原因

台北市行天宮為落實環保，於2014年頒布「禁香令」，取消香爐與供桌。然而近日有網友表示，自稱有陰陽眼的朋友說，自從行天宮沒擺香爐後，神明就很少在那邊了，貼文曝光後，也引起底下網友熱議。

農曆6月24日是關聖帝君生日、也就是國曆7月29日。這名網友日前在threads表示，因適逢神明生日，想去拜拜，能想到的只有行天宮，但因為有陰陽眼的朋友說，自從行天宮沒擺放香爐後，神明很少在那，因此想詢問大家，行天宮現在還能去拜嗎？

貼文曝光後，不少網友勸他別受朋友的影響，「沒擺香爐就沒有神明這個理由很荒謬，龍山寺也被人這樣說，明明神明都在。從小就在那收驚，長大後工作不順我也會去那走走拜一下關老爺，祂老人家一直都在」、「我聽到的都是『在』，而且業務量數一數二多，你朋友感覺就像對著一個瘋狂加班忙到炸開的公務機關說，他們都不在位置上好閒」、「有香爐，在殿內，由廟方奉香」、「裡面奉的香是在百貨公司設櫃品質超級好的香」、「行天宮是我覺得最靈驗的，之前被鬼壓去拜拜，晚上夢裡看到兩個神明說：『這是我們保護的不要來騷擾她』，整個睡得超安穩」。

不過也有網友疑惑，如果廟有像大家所說那麼靈驗，那為何自己拜過無數次，但運途都不是很順，籤詩更沒有一次準？對此，有其他人回覆道，「可能你拜拜時講話的內容沒有完整，或是你的運不需要神明幫忙，這些事情神明認為你自己決定會更好，原因很多，但我覺得最重要的還是心誠則靈」、「有一種說法好像是，每個人都有自己適合拜的神，像我從小到大就有好幾個算命老師說要拜關聖帝君跟玄天上帝」、「曾聽長輩說過，也有可能是祖先的部分沒有處理好」。

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