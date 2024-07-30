比沒中還傷心！男子統一發票中4千元 一查發現竟是「空包彈」
2024年5月至6月的統一發票於7月25日開獎，有網友分享，自己買衣服中了4千元，原本相當開心，但仔細查詢後，卻直接從天堂掉入地獄。
該名網友在Dcard發文直呼，不敢相信自己中了5碼，而這次會中4千元，是因為在Uniqlo買了2,070元的衣服。不過他越想越不對，當初他明明有退貨，為何這筆載具還在？後來原PO到財政部網站查詢才發現，這筆發票確實已作廢，應是載具APP系統尚未更新，才讓他誤以為真的中獎了。
原PO也強調，那是他第一次退貨，而且退了其中一件商品後，有再補買別件，「我難得載具第一次中獎，卻是個空包彈」、「真想狠狠打死那天的我」。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「還好不是1,000萬，你會吐血」、「我懂這種感覺，有點像考試的時候一開始選C，但後面不確定，就改成A，結果發現正確答案是C，而且剛好差那題及格」、「載具這樣真的很誤導人，明明退了卻還在載具中」、「你讓我相信大獎真的會挑號碼了」、「這比沒中還傷心欸」。
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