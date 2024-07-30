快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比白色戀人更讚！這款日本零食涮嘴又有特色 內行人激推：煮湯超好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友推薦日本的干貝糖，當下酒菜或糖果都很適合，認為比另一款熱門伴手禮「白色戀人」更值得購買。示意圖，法新社
一名網友推薦日本的干貝糖，當下酒菜或糖果都很適合，認為比另一款熱門伴手禮「白色戀人」更值得購買。示意圖，法新社

你出國會買伴手禮嗎？一名網友推薦日本的干貝糖，當下酒菜或糖果都很適合，認為比另一款熱門伴手禮「白色戀人」更值得購買。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「干貝糖才是日本最厲害的零食？」為題，指出干貝糖是日本獨有的零食，拆開就可以立即食用，有些裡面會包起司，非常適合拿來當下酒菜，認為「干貝糖」大勝白色戀人或蜂蜜蛋糕。

貼文一出後，不少網友都認為烹調料理非常適合，紛紛表示「能當下酒菜，還能煮湯炒菜」、「煮菜頭黑輪湯丟1顆進去，很好喝」、「煮泡麵加1顆，超讚的」、「去函館必買，海味整個在口內爆開」、「跟團去日本，導遊狂推的伴手禮」、「跟團必吃的零食」。

不過，也有不少網友建議不要吃太多，指出「注意鈉含量，不要真的當糖果吃」、「海鮮能放常溫。一定有科技的力量」、「科技狠活，小心腎臟問題」、「就是科技狠活，一堆人還吃那麼爽」。

伴手禮 日本 糖果 零食

延伸閱讀

日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

日本一知名常見食物讓台灣人難接受？ 網喊：吃下去需要勇氣

日本日立宣布退出家用空調市場 網嘆：日本壓縮機要絕版

奧運滑板／14歲就拿奧運金牌！日本滑板少女吉澤戀嗨喊：想去迪士尼樂園

相關新聞

比沒中還傷心！男子統一發票中4千元 一查發現竟是「空包彈」

2024年5月至6月的統一發票於7月25日開獎，有網友分享，自己買衣服中了4千元，原本相當開心，但仔細查詢後，卻直接從天堂掉入地獄。

比白色戀人更讚！這款日本零食涮嘴又有特色 內行人激推：煮湯超好喝

你出國會買伴手禮嗎？一名網友推薦日本的干貝糖，當下酒菜或糖果都很適合，認為比另一款熱門伴手禮「白色戀人」更值得購買。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

便當店高麗菜超下飯！怎麼炒才清甜好吃？老饕曝關鍵3秘訣

高麗菜是台灣常見的家常菜，一名網友分享，自己買過高山高麗菜，也買過超市便宜的高麗菜，但就是炒不出高麗菜的清甜，好奇發問「高麗菜怎麼炒才甜？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

巴黎奧運賽事開跑，不少台灣人都會在電視前，幫中華隊選手加油！對此，一名網友不滿，指出看奧運還要付費，就不太想看了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

有氣質只是客套話？她懷疑自己不夠漂亮 一票人反對：更高等的稱讚

台灣人在稱讚他人的時候，「有氣質」是一種常見的讚美詞，近日有網友發文，稱自己從小到大最常收到的稱讚就是有氣質，讓她不禁懷疑自己是不是不夠漂亮。

車子淹滅頂沒救了？內行人指出修車「成本關鍵」 辨別泡水車有撇步

凱米颱風襲台，有不少車主的愛車不幸成為泡水車。近日有網友發文，好奇那些淹到滅頂的汽機車除了報廢，是否有其他的方式可以拯救，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。