比白色戀人更讚！這款日本零食涮嘴又有特色 內行人激推：煮湯超好喝

你出國會買伴手禮嗎？一名網友推薦日本的干貝糖，當下酒菜或糖果都很適合，認為比另一款熱門伴手禮「白色戀人」更值得購買。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「干貝糖才是日本最厲害的零食？」為題，指出干貝糖是日本獨有的零食，拆開就可以立即食用，有些裡面會包起司，非常適合拿來當下酒菜，認為「干貝糖」大勝白色戀人或蜂蜜蛋糕。

貼文一出後，不少網友都認為烹調料理非常適合，紛紛表示「能當下酒菜，還能煮湯炒菜」、「煮菜頭黑輪湯丟1顆進去，很好喝」、「煮泡麵加1顆，超讚的」、「去函館必買，海味整個在口內爆開」、「跟團去日本，導遊狂推的伴手禮」、「跟團必吃的零食」。

不過，也有不少網友建議不要吃太多，指出「注意鈉含量，不要真的當糖果吃」、「海鮮能放常溫。一定有科技的力量」、「科技狠活，小心腎臟問題」、「就是科技狠活，一堆人還吃那麼爽」。