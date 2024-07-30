便當店高麗菜超下飯！怎麼炒才清甜好吃？老饕曝關鍵3秘訣

高麗菜是台灣常見的家常菜，一名網友分享，自己買過高山高麗菜，也買過超市便宜的高麗菜，但就是炒不出高麗菜的清甜，好奇發問「高麗菜怎麼炒才甜？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「高麗菜怎麼炒才甜？」為題，分享自己炒高麗菜的作法，平常都用中小火炒香蒜頭、辣椒，再把菜梗丟入鍋炒到半熟，接著將菜葉放入翻炒，悶1-2分鐘後，開蓋轉大火，放調味料翻炒上桌。

這名網友進一步說明，自己炒出來的高麗菜都不如外面便當店清甜，疑惑是否因鹽巴不夠多、IH爐火力不夠強、加熱時間不夠？好奇詢問「炒出脆甜的高麗菜的訣竅是什麼呢？」。

貼文一出後，多數網友指出高麗菜要炒的清甜，有3大關鍵，分別為味精、品種、季節，紛紛表示「季節和品種。我也是IH爐，試了很多次都很難吃，後來今年冬天在菜市場，終於買到清甜的高麗菜」、「品種、季節，我連鹽都沒加，直接1／4用奶油下去乾煎就超好吃」、「要先吃過真正甜的品種，然後才知道那個不是靠調味能辦到」、「便當店通常都會加味精」、「中大火下鍋，直接加鹽、味精，翻炒或加蓋起鍋，鹽一開始就要下，可以幫助軟化快熟」、「經驗，中大火、品種、高鮮味精」。