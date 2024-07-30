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他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運賽事開跑，不少台灣人都會在電視前，幫中華隊選手加油！示意圖，特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運賽事開跑，不少台灣人都會在電視前，幫中華隊選手加油！示意圖，特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運賽事開跑，不少台灣人都會在電視前，幫中華隊選手加油！對此，一名網友不滿，指出看奧運還要付費，就不太想看了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「看奧運還要收費，不看了」為題，指出為什麼今年觀看奧運要收費？為了看幾場比賽就要花錢，請問這樣合理嗎？

貼文一出後，多數網友都看傻，直言本來就是「使用者付費」，紛紛表示「我自己可以接受，也有付費看Hami，反正當看場電影，也差不多價格，而且奧運可以看好幾場，再不然你去跟別人分，甚至就一杯飲料的錢」、「使用者付費蠻合理的吧，看第四台也是要付費呀」、「轉播的人力資源都需要錢，花這一點點錢你不願意？」、「難道你覺得免費看才是合理的嗎？」、「難道奧運轉播權利金不用錢嗎？」。

另外，也有網友感嘆「這就看得出來台灣對體育競技這一塊，還是比別的國家來得不重視，不然就不會讓『想支持台灣選手』這個價值淪落到市場的營利機制」、「主要是其他國家都有免費轉播，台灣人還要付錢才能參與奧運，比較多人想看的項目還會被愛爾達買斷（譬如男子柔道），公視和華視都無法轉播，支持選手還要順便支持資本家的口袋」、「這種國際賽事國家應該要負擔，讓每個人民都能看到，這樣才能讓選手的努力被看到，不管有沒有得名」。

2024巴黎奧運 體育

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