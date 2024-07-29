有氣質只是客套話？她懷疑自己不夠漂亮 一票人反對：更高等的稱讚

台灣人在稱讚他人的時候，「有氣質」是一種常見的讚美詞，近日有網友發文，稱自己從小到大最常收到的稱讚就是有氣質，讓她不禁懷疑自己是不是不夠漂亮。

原PO在Dcard以「被稱讚有氣質是不夠漂亮嗎」為題發文，表示自己從小就被人稱讚「有氣質」，身邊的朋友也說自己的五官很和諧好看。且由於原PO是瘦高型，常常會被誤認為是空服員或模特兒。雖然如此，原PO卻很少被搭訕，也沒有被陌生人說過好看。

久而久之，當被他人稱讚有氣質時，原PO可以坦然接受，但若對方稱讚自己漂亮，原PO會有點不知所措。原PO表示自己的容貌焦慮其實並不嚴重，只是還是會忍不住想，是否真的是因為自己不夠漂亮，所以最大的特點才是「有氣質」。

文章引來大量網友留言，不少人認為被稱讚「有氣質」其實更讓人開心，「個人覺得氣質是超越漂亮的，氣質無法裝出來，所以得到氣質的稱讚強過漂亮」、「漂亮打扮得出來，氣質是沒辦法的哦」、「氣質絕對是比漂亮更高等級的稱讚」、「我也覺得氣質比漂亮更勝一籌，因為漂亮是外在，氣質是內在+外在」、「不少人會害羞不好意思說漂亮，所以用有氣質代替」。

但也有網友表示，說人「有氣質」其實就是一種客套，「氣質跟可愛我都拿來當客套稱讚」、「路人看到漂亮女生會直接說漂亮，但不一定會說有氣質。同等氣質不一定等於漂亮，我覺得可以稍微認清事實。如果我被講會認為是客套話」。