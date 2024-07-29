車子淹滅頂沒救了？內行人指出修車「成本關鍵」 辨別泡水車有撇步

凱米颱風襲台，有不少車主的愛車不幸成為泡水車。近日有網友發文，好奇那些淹到滅頂的汽機車除了報廢，是否有其他的方式可以拯救，引發網友熱議。

原PO在PTT以「車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」為題發文，稱自己看到高雄一棟大樓地下室淹水的新聞，發現受災車輛中有不少BMW 7系、Lexus RX等價值上百萬的車。原PO認為，水跟沙子從排氣管進入引擎後，即使把引擎整個拆開來清理維修，沙子也會刮傷引擎內部，修完也不一定能正常運行。因此他好奇這些淹到滅頂的豪車是否真的沒救了，車主會捨得報廢自己的車嗎？還是會簡單整修後低價賣給二手車行，若是如此，這些泡水車還有多少剩餘價值。

文章引來大量網友留言，不少人表示是可以修好的，只是成本很高，「只能說要根除泡水疑慮的話，成本可能高過買一台新的。幾乎是把每一個零件，包含引擎氣門全部卸開來清，車內也是拆到剩殼這樣清」、「這種淹到引擎蓋以上的，不要發動。便宜處理就是引擎水抽一抽、內裝隨便拆洗，5萬有找。但如果要拆全車，內裝細清、全管路清洗、換油、拆電腦大整理，國產車10萬，進口車30萬。所以可以修，問題是有沒有必要」、「引擎都小事，泡髒水進沙的燈、儀表板、電控基板全都要換了」、「修是一定可以修，最多就是把全部可能有問題的都換掉。但很多時候，修車的成本不如換一台新車」。

還有網友表示，不少車商都會收這樣的泡水車，「20萬之內一定有人收，拿去整理一下再賣不懂的人，很好賺的」、「報廢收大七，隨便換個皮50萬賣出」、「通常都直接賣給二手車行，有人專門做事故車泡水車」、「黑心車行20萬收，整理完賣小白80萬」。

還有內行人分享辨別泡水車的小撇步，「二手車行一定是便宜整理，所以接下來要買二手車的人一定要翻藏起來的線路看痕跡。還要聞是不是香精味、煙味很重，試圖蓋過泡水黴味。香味重的車都很可疑」。