快訊

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

朱立倫稱未必連任以退為進 主席甘苦談能勸退盧秀燕？

車子淹滅頂沒救了？內行人指出修車「成本關鍵」 辨別泡水車有撇步

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風高雄多處淹水嚴重，不少車輛不幸成為泡水車。圖／聯合報系資料照
凱米颱風高雄多處淹水嚴重，不少車輛不幸成為泡水車。圖／聯合報系資料照

凱米颱風襲台，有不少車主的愛車不幸成為泡水車。近日有網友發文，好奇那些淹到滅頂的汽機車除了報廢，是否有其他的方式可以拯救，引發網友熱議。

原PO在PTT以「車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」為題發文，稱自己看到高雄一棟大樓地下室淹水的新聞，發現受災車輛中有不少BMW 7系、Lexus RX等價值上百萬的車。原PO認為，水跟沙子從排氣管進入引擎後，即使把引擎整個拆開來清理維修，沙子也會刮傷引擎內部，修完也不一定能正常運行。因此他好奇這些淹到滅頂的豪車是否真的沒救了，車主會捨得報廢自己的車嗎？還是會簡單整修後低價賣給二手車行，若是如此，這些泡水車還有多少剩餘價值。

文章引來大量網友留言，不少人表示是可以修好的，只是成本很高，「只能說要根除泡水疑慮的話，成本可能高過買一台新的。幾乎是把每一個零件，包含引擎氣門全部卸開來清，車內也是拆到剩殼這樣清」、「這種淹到引擎蓋以上的，不要發動。便宜處理就是引擎水抽一抽、內裝隨便拆洗，5萬有找。但如果要拆全車，內裝細清、全管路清洗、換油、拆電腦大整理，國產車10萬，進口車30萬。所以可以修，問題是有沒有必要」、「引擎都小事，泡髒水進沙的燈、儀表板、電控基板全都要換了」、「修是一定可以修，最多就是把全部可能有問題的都換掉。但很多時候，修車的成本不如換一台新車」。

還有網友表示，不少車商都會收這樣的泡水車，「20萬之內一定有人收，拿去整理一下再賣不懂的人，很好賺的」、「報廢收大七，隨便換個皮50萬賣出」、「通常都直接賣給二手車行，有人專門做事故車泡水車」、「黑心車行20萬收，整理完賣小白80萬」。

還有內行人分享辨別泡水車的小撇步，「二手車行一定是便宜整理，所以接下來要買二手車的人一定要翻藏起來的線路看痕跡。還要聞是不是香精味、煙味很重，試圖蓋過泡水黴味。香味重的車都很可疑」。

PTT 凱米颱風 淹水 車主

延伸閱讀

影／凱米颱風重創南台灣 黃偉哲頒獎勵金給消防、義消團隊

凱米颱風災情趨緩…中央災害應變中心撤除 回歸各部會災後復原工作

拖吊泡水車…傳不肖業者「趁水打劫」喊價1萬起跳 高市府要查

凱米過後泡水車多 高市府補助拖吊地下室最高5000元

相關新聞

車子淹滅頂沒救了？內行人指出修車「成本關鍵」 辨別泡水車有撇步

凱米颱風襲台，有不少車主的愛車不幸成為泡水車。近日有網友發文，好奇那些淹到滅頂的汽機車除了報廢，是否有其他的方式可以拯救，引發網友熱議。

全聯「1滅蟑神器」超強！他實測小強全死光 店員曝：賣到來不及補貨

夏天一到，蟲蟲大軍就紛紛湧出，家裡如果有小強(蟑螂)更是讓人崩潰。一名網友分享了一款蟑螂藥，表示效果超驚人，只使用了2周就真的沒看到蟑螂了，連店員都透露，因為商品太熱銷，連補貨都來不及。

毀了新竹發展？他嘆無腦去巨城害新竹沒特色 網不挺列超多好去處

提起新竹，除了竹科與台積電，不少人會馬上想到新竹「地標」巨城。近日有網友發文，認為巨城毀了新竹的發展，引發網友熱議。

什麼運動「台灣很強」奧運卻沒有？網齊指1項目：第2名看不到我們車尾燈

2024年巴黎奧運本（7）月26日在塞納河開幕登場，中華隊這次參與了16種運動、共60席參賽資格。有網友好奇在PTT詢問，「這次奧運有什麼運動台灣很強但沒該項目」，引發熱議，其中不少鄉民點名「巧固球」。

另類災情！高雄淹水大量車牌「烙跑」 內行曝原因：新式易掉

凱米颱風挾暴雨，全台累積最高雨量落在高雄市茂林區，24小時累積降雨量逾千毫米，高雄更有多處淹水，地方社團瞬間出現大量「車牌協尋文」，形成另類災情...

高雄左營大樓一群人合裝防水閘門 她曝暖心內幕讚：高EQ的住戶們

凱米颱風及所夾帶的西南氣流昨（25）日在高雄降下豪雨，多地發生淹水災情，一名住戶分享左營桃子園路附近一棟新建大樓，大量的水不斷湧進停車場，住戶合力裝上防水閘門的影片，引發網友熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。