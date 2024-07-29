全聯「1滅蟑神器」超強！他實測小強全死光 店員曝：賣到來不及補貨
夏天一到，蟲蟲大軍就紛紛湧出，家裡如果有小強(蟑螂)更是讓人崩潰。一名網友分享了一款蟑螂藥，表示效果超驚人，只使用了2周就真的沒看到蟑螂了，連店員都透露，因為商品太熱銷，連補貨都來不及。
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，最近天氣熱，加上家裡樓下就是小吃店，導致家裡蟑螂越來越多，試了很多方法，都無法完全根除，於是他試了一款「科林比2%蟑螂凝膠餌劑」，原本也沒太大期望，但使用2周後驚覺「真的有效」。
網友表示，因為效果太好了，所以想要再去全聯多囤一點貨，但是發現架上都找不到，問店員得到的回覆則是「因為賣太好，所以來不及補貨」，原po也大推給有滅蟑需求的人。
不少人被燒到留言，「這個讚」、「我有看到影片在推薦，就價格來說比一點絕優勢很多」、「我用一點絕，沒效，來試試這個」、「很難買欸，我住的地方就兩間而已都沒有賣」、「我也想買，小隻小強真的很煩人」，但也有人認為，「我覺得沒效果欸，而且很貴，台南賣239元」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言