毀了新竹發展？他嘆無腦去巨城害新竹沒特色 網不挺列超多好去處

提起新竹，除了竹科與台積電，不少人會馬上想到新竹「地標」巨城。近日有網友發文，認為巨城毀了新竹的發展，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「巨城毀了新竹發展」為題發文，稱新竹也算是有特色的城鎮，但自從10年前巨城出現後，大家的行程都會「無腦巨城」，巨城幾乎涵蓋了新竹人的整個生活圈。

不少網友表示，巨城確實在新竹人的休閒娛樂中佔據重要地位，「因為巨城把大部分的食衣住行育樂包進去了，新竹人又都忙翻，假日只想耍廢，能有一個簡單全面的地方可以去，幹嘛不去，省事又開心，闔家愉快」、「巨城很讚啊，想要的東西全部塞進有冷氣的百貨」、「現在假日唯一的小確幸就是可以很快在巨城找到停車位」。

也有不少新竹在地人不認同，列出不少新竹的休閒好去處，「你有去過司馬庫斯嗎？有爬過大霸尖山等百岳嗎？有去過內灣老街或是新月沙灣嗎？有製作過土耳其馬賽燈嗎？」、「你知道政府也有在新竹辦各種實境解謎或是一日遊等活動嗎，甚至影博館還有每個月的免費電影可以看」、「除了巨城，你還可以去城隍廟、十七公里海岸線、十八尖山、高峰植物園、花市、麗池、玻工館跟新竹動物園」、「其實新竹有市集（新竹公園、中央市場、中正市場）、有海邊（南寮、新豐鳳坑、竹南假日之森）、有老城區（城隍廟）、有文創區（新瓦屋）」。

還有人提起在巨城出現之前的逛街聖地中正台夜市，「20年前我小時候火車站前超熱鬧，中正台也是」。1970年代，新竹有許多流動攤販，為了美化市容，市政府將中正台前的空地固定提供給攤販做生意，「中正台夜市」由此誕生。在還有沒百貨公司時，中正台有各類新潮的服飾和百貨，是親子休閒、情侶約會的好去處。但隨著百貨公司的興起，中正台商圈也逐漸沒落。