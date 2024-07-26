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另類災情！高雄淹水大量車牌「烙跑」 內行曝原因：新式易掉

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，也造成許多車牌漂走。 記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，也造成許多車牌漂走。 記者劉學聖／攝影

凱米颱風暴雨，全台累積最高雨量落在高雄市茂林區，24小時累積降雨量逾千毫米，高雄更有多處淹水，地方社團瞬間出現大量「車牌協尋文」，形成另類災情！

高雄多處淹水，臉書社團瞬間出現大量「車牌協尋文」。圖／取自《爆廢公社》
高雄多處淹水，臉書社團瞬間出現大量「車牌協尋文」。圖／取自《爆廢公社》
颱風期間，有許多人在臉書社團發文在路上看到車牌。圖／取自《高雄大小事》
颱風期間，有許多人在臉書社團發文在路上看到車牌。圖／取自《高雄大小事》

圖／取自《高雄大小事》
圖／取自《高雄大小事》

颱風期間，有許多人在臉書社團《高雄大小事》《爆廢公社》發文協尋車牌，還有人拍到掉落在花圃、馬路、樹上的車牌，這讓網友不禁好奇為何淹水後有那麼多車牌脫落，「怎麼都是車牌的問題？」、「會不會又是詐騙」，對此有網友留言透露原因。

內行網友回覆「新式車牌很軟，淹水硬開的時候加上水的衝力，很快就會變形脫落，都是前面的大牌被沖掉的」，另外也有人表示「因為現在新的車牌比較薄，所以車牌比較容易折斷或是螺絲孔破裂變更大，因此現在的新車牌都比較容易掉」，還有人指出這狀況須小心，容易被不肖人士利用。

有網友好奇為何淹水會車牌脫落？圖／取自《高雄大小事》
有網友好奇為何淹水會車牌脫落？圖／取自《高雄大小事》

有內行網友留言透露原因。圖／取自《高雄大小事》
有內行網友留言透露原因。圖／取自《高雄大小事》

凱米颱風 暴雨 淹水 高雄市

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