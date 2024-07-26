另類災情！高雄淹水大量車牌「烙跑」 內行曝原因：新式易掉

凱米颱風挾暴雨，全台累積最高雨量落在高雄市茂林區，24小時累積降雨量逾千毫米，高雄更有多處淹水，地方社團瞬間出現大量「車牌協尋文」，形成另類災情！

高雄多處淹水，臉書社團瞬間出現大量「車牌協尋文」。圖／取自《爆廢公社》 颱風期間，有許多人在臉書社團發文在路上看到車牌。圖／取自《高雄大小事》

圖／取自《高雄大小事》

颱風期間，有許多人在臉書社團《高雄大小事》、《爆廢公社》發文協尋車牌，還有人拍到掉落在花圃、馬路、樹上的車牌，這讓網友不禁好奇為何淹水後有那麼多車牌脫落，「怎麼都是車牌的問題？」、「會不會又是詐騙」，對此有網友留言透露原因。

內行網友回覆「新式車牌很軟，淹水硬開的時候加上水的衝力，很快就會變形脫落，都是前面的大牌被沖掉的」，另外也有人表示「因為現在新的車牌比較薄，所以車牌比較容易折斷或是螺絲孔破裂變更大，因此現在的新車牌都比較容易掉」，還有人指出這狀況須小心，容易被不肖人士利用。

有網友好奇為何淹水會車牌脫落？圖／取自《高雄大小事》