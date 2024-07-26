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高雄左營大樓一群人合裝防水閘門 她曝暖心內幕讚：高EQ的住戶們

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住戶分享左營桃子園路附近一棟新建大樓，大量的水不斷湧進停車場，住戶合力裝上防水閘門的畫面。圖／取自Threads
一名住戶分享左營桃子園路附近一棟新建大樓，大量的水不斷湧進停車場，住戶合力裝上防水閘門的畫面。圖／取自Threads

凱米颱風及所其夾帶的西南氣流昨（25）日在高雄降下豪雨，多地發生淹水災情，一名住戶分享左營桃子園路附近一棟新建大樓，大量的水不斷湧進停車場，住戶合力裝上防水閘門的影片，引發網友熱議。

該大樓住戶在Threads上發布多個影片和照片，表示25日早上在社區大樓的群組收到決定關防水閘門的訊息，但由於水壓太強、阻力太大，管委會請住戶一起下樓幫忙裝設防水閘門，許多住戶都下樓幫忙，從影片中可以看到約有15人同心協力。原PO強調，實際上水僅淹到B3汽車輪胎的三分之一，並沒有滅頂，也沒有車輛因此受損或變泡水車，隨後里長有請國軍支援抽水機抽水。

由 @isabellathatgirll 發佈
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她提到因這場大雨喜歡這個社區「還有高EQ的住戶們」，並透露管委會從早到晚帶領住戶2小時一班巡邏整個社區，「很團結很勇敢，謝謝大家，謝謝國軍，辛苦了！」

貼文一出，網友紛紛留言，「同為住戶剛從B3上來！這裡有山有海還有團結的鄰居」、「這樣大雨B3才淹到輪胎，這社區很強耶」、「看畫面還以為車子都GG了」、「很棒的鄰居，大家一同幫忙，而不是一直去怪物業怪保全最後再來怪政府」、「印象有採訪到一位住戶的友人，也來幫忙救水，超感動的」、「國軍也是很快就到了！我朋友住對面那棟！」。

不過也有人指出「大樓在第一時間沒有用閘門」、「有住戶阻擋放閘門說這樣有人不能回來，結果最後來不及放閘門」，原PO則回覆「新大樓，不否認錯估時間（因為真的是流域地形），落葉泥沙全阻塞路段排水，大雨一來瞬間就淹起來了」，她表示社區在整頓好後會再開檢討會，追究不是目前的重點。

凱米颱風 淹水

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