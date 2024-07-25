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颱風假老闆發2.5倍薪...員工衝上班遭朋友酸「2字」 網反挺：淹水也去

聯合新聞網／ 綜合報導
強颱凱米來勢洶洶，大台北地區下起大雨並有間歇強風，25日大部分縣市繼續放颱風假。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
強颱凱米來勢洶洶，大台北地區下起大雨並有間歇強風，25日大部分縣市繼續放颱風假。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

凱米颱風侵台，多縣市連放2天颱風假，大部分公司也是讓員工在家做防颱準備。一名網友表示，因為颱風天外送特多，老闆直接喊出了會發2.5倍的薪水，於是他二話不說，馬上衝去上班，結果被笑「社畜」，但他自己則認為「反正有錢賺我爽」。

一名網友昨天(24日)在臉書社團「匿名公社」發文指出，因為颱風天外送特多，老闆直接向員工喊話會發2.5倍薪水，原po表示，雖然朋友約看電影，他還是選擇去上班。

原po表示，朋友笑他誰颱風天還上班，還直接說是「社畜」，但原po則認為「有加班費不賺是傻蛋，而且電影院也一堆員工上班，寧願準時上下班也不加班，然後才在抱怨薪水太少」，他也直言「我社畜我驕傲，反正有錢賺我爽」。

不少人也支持原po，留言說「我願意2.5倍的薪水去上班」、「2.5倍我也願意啊」、「重點是自己有的選擇」、「2.5倍淹水我也游過去」、「2.5老闆很有心啊」、「有那麼好的老闆，一般都沒有勒，不上班還要扣薪勒」、「2.5倍！除非車到不了，不然我可以」。

但也有人認為，「加錢我也不想上班好嗎？路途上出事了，再多錢也換不回，但偏偏可憐的勞工就是要上班」、「傻眼一堆人2.5倍就心動，出事了的話值得嗎」、「 當你騎車在橋上快被風吹倒的時候，你就會覺得心酸自己的命真不值錢…過來人的經驗」。

停班停課 凱米颱風 老闆 颱風假

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