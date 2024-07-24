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十盛承認「不是純鮮奶茶」遭熱議 網批評：該好好做生意

聯合新聞網／ 綜合報導
「十盛熟成奶茶專門店」近期承認不是鮮奶茶，引發網友熱議。記者曾學仁／攝影
「十盛熟成奶茶專門店」近期承認不是鮮奶茶，引發網友熱議。記者曾學仁／攝影

百萬網紅紀卜心、小吳的手搖飲料品牌「十盛熟成奶茶專賣店」在開幕後，吸引了大批粉絲朝聖。不過日前因為產品乳源標示不清引發爭議，十盛負責人承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」，讓許多網友批評「好好做生意好嗎？不是100%純鮮奶，還敢用鮮奶茶價錢賣人」。

十盛先前指出，熟成奶茶所搭配的生乳是用台灣統一鮮乳，加上日本進口的北海道生乳粉，搭配奶精提升風味，不過此說法PTT網友並不買單，指出「鮮乳是以生乳為原料，經由加溫、殺菌及包裝後，以冷藏方式提供及飲用；保久乳是生乳或鮮乳採無菌包裝，經過高壓或高溫滅菌後，可放置室溫儲存；奶粉是由生乳去除水份所製作而成的粉末狀產品。用奶粉就奶粉，講啥生乳粉？」

對此，許多網友紛紛批評廠商玩文字遊戲，「奶精不就反式脂肪？奶粉就奶粉，講什麼生乳粉」、「原來用生乳粉加上奶精泡茶，就會變成熟成了」、「牛奶哪有什麼熟成，奶粉就奶粉，原來生乳熟成就變成生乳粉了」、「奶粉奶精茶用話術包裝成鮮奶茶」、「連手搖飲都要用騙的」、「取個日本店名弄成日式風格，台灣人就買單？」、「大方承認奶精茶我還比較欣賞」、「道歉了還要繼續賣？喝奶精茶的話，血管裡會有滿滿的飽和脂肪酸，等中風嗎？」

許多人也對產品賣價感到不平，「一杯賣快70元，肖貪也不是這樣」、「早餐店大冰奶只要25元，你網紅賣70元還稱鮮奶」、「好好做生意好嗎？賣太貴出杯又很慢，塑造排隊假象」、「生乳粉聽起來很高級，阿不就奶粉嗎？做生意要實在啊，這個價格就是詐騙而已」、「網紅繼續賺暴利出國玩啊」。

奶茶 手搖飲料

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