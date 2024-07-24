颱風假服務業照常上班 他抱怨：會出來玩的人都很自私

颱風凱米侵襲台灣，目前已經轉為強烈颱風，全台已陸續傳出災情，許多縣市皆選擇放颱風假，避免民眾發生危險。不過有位網友抱怨批評「颱風天會出門唱歌、逛街的人都是奧客、自私自利的人」，對此，多數網友回應「講得好像沒客人你們就不用上班了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，颱風天會出門唱歌逛街的人一律都是奧客、自私自利的人，業者們也很可笑，要上班自己上班就好，為什麼要要求員工上班呢？原PO抱怨「賣場部分我只能說無解，就跟超商一樣，什麼百貨公司、電影院、KTV認真說不需要去開門，因為導致員工們業務量增加就算了，還有更多垃圾客人會增加」。

不過貼文曝光後，許多網友吐嘈「員工可以自己跟老闆爭取」、「講得很像沒客人業者就不用上班一樣」、「你是不是沒朋友能約出門？」、「我昨天已經唱過歌了，你是沒訂到包廂很生氣嗎？」、「可以自己跟老闆說不要上班啊」、「有些員工也願意去上班」。

今（24）日遠東SOGO全台分店包含忠孝、復興、敦化、天母、大巨蛋、中壢、新竹、高雄店都暫停營業，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳、京站時尚廣場、大葉高島屋、宏匯廣場也宣布暫停營業一日，讓員工安心在家休息。