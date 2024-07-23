快訊

不斷更新／凱米強襲！7縣市放颱風假 全台24日停班停課一覽

體檢報告塗改得面目全非 網友怒：到底是正不正常？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文表示自己到大醫院做體檢，收到的報告書卻遭到多次塗改。圖／擷自臉書社團「爆料公社二社」
網友發文表示自己到大醫院做體檢，收到的報告書卻遭到多次塗改。圖／擷自臉書社團「爆料公社二社」

這幾年來健康議題層出不窮，有些民眾會選擇定期到醫院做體檢，來追蹤自己身體的狀況。不過有網友發文表示自己到大醫院做體檢，收到的報告書卻遭到多次塗改，讓他忍不住抱怨「到底是正不正常？」

一名網友在FB社團「爆料公社二社」中發文，表示自己到署立醫院去做健康檢查，收到的報告書使用掛號寄到家中，打開看卻發現有不少塗改修正的痕跡，且好幾個字跡都被水沾到暈開了，如此隨意的報告書讓她看傻了眼，忍不住抱怨「花那麼多錢到底是在整我嗎？」

文章一出引發網友留言回應，「太扯了吧，重開一張這麼難嗎，省成這樣」、「現在還有手寫的體檢報告哦，我10多年前做體檢都是列印出來的報告耶」、「這報告很難讓人相信公正性耶」。不少網友則安慰原PO，「檢查結果都正常，值得高興！」、「可能寫的人被罵，邊哭邊改XD」、「是不是新來的工讀生做這個的XD」、「滴到的是他的淚嗎」。

也有人表示只要塗改的部分不是名字，基本上沒什麼問題，若擔心檢查報告不準確，可以去醫院櫃檯申請一份新的資料，在有其他擔憂也可以直接換一間醫院。

根據《醫療機構管理辦法》規定，病歷或紀錄如有增刪，應於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日；刪改部分，應以畫線去除，不得塗燬。（第68條

而原PO圖中報告書的塗改處皆有蓋上校正章，因此是符合規定的。

健康檢查 健檢報告

延伸閱讀

聽見病歷聲音！臺史博「照護的溫度」4大展覽亮點一次看！

銀髮族注意！滿75歲記得換駕照 台中這裡辦註銷送超商商品卡

SRF輔導團今召開行前會 2個月完成66家體檢

役男3年來未出過房門 2度缺席徵兵體檢遭判刑

相關新聞

體檢報告塗改得面目全非 網友怒：到底是正不正常？

這幾年來健康議題層出不窮，有些民眾會選擇定期到醫院做體檢，來追蹤自己身體的狀況。不過有網友發文表示自己到大醫院做體檢，收到的報告書卻遭到多次塗改，讓他忍不住抱怨「到底是正不正常？」

用螞蟻藥除蟻卻越養越多？ 他貼影片苦喊：還給我築巢

夏季到來，蚊蟲也跟著報到，日前有網友疑惑，他使用了螞蟻藥除蟻，卻發現「越養越多」，甚至在螞蟻盒築巢，讓他抱怨「夏天蟻患超嚴重的」。對此，多數人建議「要記得換藥，免得有抗藥性」，也有人幽默表示「養一隻壁虎最快」。

他怨清粥小菜4樣菜卻要高價 網友笑：你一定是叫人家阿姨

清粥小菜清爽、多樣化，是許多民眾夏天外食的好選擇，但隨著物價上漲，餐點計價的方式卻也引發爭議，就有網友PO出自己購買僅4樣菜卻要價240元，讓他懷疑「自己是不是被盤了？」

長輩不會用QRcode點餐…店員秒回1句 年輕人不挺：應對老人家手下留情

科技發展快速，加上前幾年疫情關係，有不少店家陸續採用QRcode點餐。近期，有網友分享在餐廳用餐的經歷，表示店員請年紀稍長的客人用QRcode點餐，對方則回了一句「沒有紙本菜單嗎，我老人家不會這樣點」，而店員隨後的回應引發網友討論。...

自助洗車場遭惡意佔位變免費停車場、休息站 業者怒批：老鼠屎

24小時營業的自助洗車場，是許多民眾假日清洗愛車的最佳選擇。近期卻有業主爆料，經營的洗車場遭到多元化計程車當作停車場久佔，讓他實在是忍無可忍！

「CoCo都可」怎麼唸？Threads瘋傳「手搖糾葛」 網笑：又是諧音梗

諧音梗深植台灣人的靈魂，常能引起大家的共鳴，像是「CoCo都可」的發音就引發了爆笑誤會，成為脆友們的熱門話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。