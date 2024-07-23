體檢報告塗改得面目全非 網友怒：到底是正不正常？

這幾年來健康議題層出不窮，有些民眾會選擇定期到醫院做體檢，來追蹤自己身體的狀況。不過有網友發文表示自己到大醫院做體檢，收到的報告書卻遭到多次塗改，讓他忍不住抱怨「到底是正不正常？」

一名網友在FB社團「爆料公社二社」中發文，表示自己到署立醫院去做健康檢查，收到的報告書使用掛號寄到家中，打開看卻發現有不少塗改修正的痕跡，且好幾個字跡都被水沾到暈開了，如此隨意的報告書讓她看傻了眼，忍不住抱怨「花那麼多錢到底是在整我嗎？」

文章一出引發網友留言回應，「太扯了吧，重開一張這麼難嗎，省成這樣」、「現在還有手寫的體檢報告哦，我10多年前做體檢都是列印出來的報告耶」、「這報告很難讓人相信公正性耶」。不少網友則安慰原PO，「檢查結果都正常，值得高興！」、「可能寫的人被罵，邊哭邊改XD」、「是不是新來的工讀生做這個的XD」、「滴到的是他的淚嗎」。

也有人表示只要塗改的部分不是名字，基本上沒什麼問題，若擔心檢查報告不準確，可以去醫院櫃檯申請一份新的資料，在有其他擔憂也可以直接換一間醫院。

而原PO圖中報告書的塗改處皆有蓋上校正章，因此是符合規定的。