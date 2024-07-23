用螞蟻藥除蟻卻越養越多？ 他貼影片苦喊：還給我築巢

夏季到來，蚊蟲也跟著報到，日前有網友疑惑，他使用了螞蟻藥除蟻，卻發現「越養越多」，甚至在螞蟻盒築巢，讓他抱怨「夏天蟻患超嚴重的」。對此，多數人建議「要記得換藥，免得有抗藥性」，也有人幽默表示「養一隻壁虎最快」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一段使用螞蟻藥的影片，只見螞蟻不斷地爬在螞蟻盒上，並沒有減少的趨勢，讓原PO疑惑「這不是螞蟻藥嗎？為什麼會越養越多，還在盒子裡築巢，我已經放了一個月了」，事後他抱怨「老房子有一堆裂縫，一到夏天蟻患超嚴重的」。

文章曝光後，有專業網友建議「可能有抗藥性，換其他牌」、「可以去鳥園買螞蟻藥，超級有效」、「跟一點絕一樣意思，去賣鳥的地方買螞蟻藥，那個才真的厲害」、「你可以用日本金鳥，一噴全部死光光」、「要用液態的那種螞蟻藥才有用」、「有一次我朝螞蟻噴自製辣椒水，螞蟻瞬間死掉，我就開始噴螞蟻走的路線，三天一次之後就不見了」、「去藥局買硼酸，加上果醬拌一拌，比這個好用又便宜」。

也有人幽默表示「養壁虎還比較有用，專吃蚊子、螞蟻」、「就算你殺了我，還有千千萬萬個我」、「你的毒藥我的蜜糖，我用這款有用」。