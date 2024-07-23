他怨清粥小菜4樣菜卻要高價 網友笑：你一定是叫人家阿姨

清粥小菜清爽、多樣化，是許多民眾夏天外食的好選擇，但隨著物價上漲，餐點計價的方式卻也引發爭議，就有網友PO出自己購買僅4樣菜卻要價240元，讓他懷疑「自己是不是被盤了？」

一名網友在FB社團「爆料公社」中發出自己購買餐點的照片，只見圖中菜色分別有小卷、酸菜豬肚、三色蛋以及青菜，總價240元讓原PO覺得「有點太貴了」，因此發文詢問網友「是我太不了解物價嗎？還是真被盤了」。

不少網友留言回應認為原po不了解菜價，「上半部差不多就150了，可能還超過」、「要看你挑的菜啊，你就都挑貴的」、「豬肚80，小卷80，三色蛋80，青菜送你吃的」、「前排兩樣都算是主菜，你以為肉眼所見的隨便，背後可都是厚工繁鎖的工序，吃米不知米價！」

有網友推算4樣菜色的價錢：三樣主菜+一樣青菜（夾的份量不少），小卷60元、酸菜豬肚80元、三色蛋60元、青菜40元。表示清粥小菜本來就屬於單價高的餐廳，光是人事成本就佔了一大部分，再加上店家24小時營業，只要自己買回家煮看看，就會知道店家已經很佛心了。

也有人幽默暗諷原PO「你是不是叫人家阿姨？要叫姐姐，就會便宜一點」、「伊比利豬肚、火鳥三色蛋、德國高山有機菜」、「清粥小菜是有錢人在吃的」、「現在沒有甚麼是便宜的，只有人工最便宜，薪水永遠不漲」、「這叫抱怨！不叫爆料……」。