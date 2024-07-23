長輩不會用QRcode點餐…店員秒回1句 年輕人不挺：應對老人家手下留情

科技發展快速，加上前幾年疫情關係，有不少店家陸續採用QRcode點餐。近期，有網友分享在餐廳用餐的經歷，表示店員請年紀稍長的客人用QRcode點餐，對方則回了一句「沒有紙本菜單嗎，我老人家不會這樣點」，而店員隨後的回應引發網友討論。

一名網友在Threads發文分享在餐廳用餐的經歷，原PO表示，他到某家餐廳吃飯時，兩名年紀落在55歲到60歲之間的男女剛好坐在隔壁。當店員請兩人掃描QRcode點餐時，女子說了一句「沒有紙本菜單嗎，我老人家不會這樣點」，店員則口氣好的回應道「老人家也可以學習」。對此，該名女子回道「我幹嘛學，頂多下次不要來了」，而同一時間，紙本點餐單亦抵達桌上，同行的男性則笑著說「幹嘛這樣」。

文章一出，掀起兩派討論，部分網友認為員工的回應不妥，「服務生叫人學習，聽起來就很不ok」、「員工沒有回覆顧客是否有紙本菜單，而是進而反駁老人家說出後面那句話，真的滿讓人覺得疑惑」、「很冒犯吧」、「口氣再好也是不禮貌的內容欸，而且並不是無法提供紙本點餐單不是嗎？」、「可以紙本點餐那他幹嘛這樣回，沒禮貌跟涵養」。

另有人認為應該多體諒長輩，「我們覺得容易的事，對老年人來講真的很困難」、「我希望這個社會對不會用3C的老人家友善一點，他們出生的時代離這很遠，不是他們不願意，而是整個邏輯思考都很難跟上，加上年紀大了，學習新的事物不容易，希望大家體諒」、「長輩也有老花眼，用手機點餐真的是麻煩」、「希望這個社會想要進步的同時，也能對老人家手下留情」。

有些年輕網友亦表示不喜歡線上點餐系統，「看菜單就是要紙本才方便，我還是喜歡圖文並茂又清楚的紙本」、「我自己超討厭QRcode點餐，因為很多系統做得很爛」、「QRcode點餐，說實在沒有比紙本方便」、「年輕人不喜歡QRcode點餐+1」、「說到底就是多數的線上點餐UI或UX做的太爛」。

但也有網友支持QRcode點餐，「一堆長輩可以看YouTube，甚至分享假消息的，還說不會手機點餐，那根本就是不想學，而不是學不會」、「QRcode點餐現在已經很常見了，不學習、不喜歡是自己的問題」、「我很喜歡QRcode點餐，沒有店員在旁邊等的壓力」、「非常支持QRcode點餐，人工傳達的錯誤率較高」。