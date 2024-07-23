自助洗車場遭惡意佔位變免費停車場、休息站 業者怒批：老鼠屎

24小時營業的自助洗車場，是許多民眾假日清洗愛車的最佳選擇。近期卻有業主爆料，經營的洗車場遭到多元化計程車當作停車場久佔，讓他實在是忍無可忍！

一名網友Wei Wei在FB社團「爆料公社公開版」發文抱怨，自己經營一家自助洗車場，卻遭到多元化計程車司機把營業場所當作休息站佔用，而這樣的行為已經不是第一次發生。業主向55688平台投訴，客服也回覆說：「已聯繫到兩位司機，請他們離開。司機依然我行我素，休息聊天抽煙，不離開就是不離開，整整2個多少時才肯離開下班。」如此誇張的行徑讓原PO忍無可忍，直呼「計程車業，兩個老鼠屎壞了一鍋粥。」

文章一出，吸引不少網友留言回覆，「多元計程車跟小黃基本上都是一個素質，垃圾數量很多的」、「開拉雞黃你還期待有什麼素質？」、「年輕人要有銅鋰辛（同理心）」、「找兩個少年仔上去照會一下就會乖了吧，這種人就是欺善怕惡，佔著毛坑不拉屎」。有網友建議原PO可以改採計時收費，在洗車場門口架設停車低消，減少無謂的佔用。

也有人大方分享自己的經驗，「我曾經停別人空地，他在某個牆上寫每小時300元，雖然他沒有合法登記，不過叫警察來一樣要付錢，因為是私人土地」、「這個可能投訴環保局公共場所吸菸，成功率比較高…檢舉還有獎金！」

自助洗車場雖帶給民眾方便友善的洗車空間，卻也衍生出不少遭人佔用的困擾，按次收費「防君子不防小人」，惡意霸佔車位的狀況若持續未有解答，恐怕會對商家做生意產生很大的影響。

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