「CoCo都可」怎麼唸？Threads瘋傳「手搖糾葛」 網笑：又是諧音梗

台灣人到底多愛諧音梗？諧音梗在台灣人的生活中無處不在，不論是店家招牌、廣告文案，還是日常對話，甚至連建案名稱都能看到諧音梗的蹤影，這些諧音梗不僅讓人會心一笑，還經常在社群媒體上引發熱烈討論，成為話題中心，網友笑稱「諧音梗有記憶性啊」、「台灣人的血液都有諧音梗DNA吧」、「搞到uber eats也整天玩諧音梗」。

「CoCo都可」你都怎麼念？脆友崩潰：要喝都可，不是都可

在繁忙的工作日裡，下午來杯清涼的手搖飲是許多上班族的日常，近期脆（Threads）上有名網友 分享 與同事討論要喝什麼飲料時，引發一個有趣的誤會。脆友表示，同事問他想喝什麼飲料，他隨口回答「都可」，沒想到對方卻選擇喝「得正」，這讓脆友感到困惑又有些憤怒回應：「我說都可啊！」結果同事一頭霧水，完全搞不清楚發生了什麼事，發文兩天已累積8萬多次的瀏覽。

到底「都可」是要念「ㄉㄨ ㄎㄜˇ」還是「ㄉㄡ ㄎㄜˇ」？引發網友熱烈討論，因為從字面上無法辨別唸法，所以留言串出現「都可」傻傻分不清的奇妙景象，甚至還釣出野生CoCo都可親自回應「是這個都可」，有網友表示「啊你不是說都可，你好難搞」、「我都唸都可欸！你念都可喔？難怪他誤會聽不懂」、「原來你是都可，我以為是可可」；不過，也有網友認真回「不過發音上應該要說ㄉㄨ可的，不是說ㄉㄡ可」、「我都念ㄉㄨ可」、「我們都唸CoCo，也有人說那個橘橘的很多料混一起的那家」。

日前CoCo都可行銷總監陳麗珍接受《網路溫度計DailyView》10週年專訪時曾親自解答，正確唸法是「都市的都」，品牌自己有時候也會玩這個諧音梗。

最近「CoCo都可」為什麼這麼紅？除了經典款百香雙響炮和奶茶三兄弟，期間限定的草莓蒸大福手搖、玫荔佳人、楊枝甘露，以及近期推出的無酒精的HPP鮮鳳梨可樂達等鮮果系列飲品，也受到不少網友的愛戴，網友表示「新鮮的鳳梨汁非常適合夏天」、「金鑽鳳梨真的很讚」、「鳳梨可樂達超級好喝啦」。

「CoCo都可」最特別之處在於水果類飲品部分採取HPP超高壓技術，瞬間提升飲料品質！不僅選用在地新鮮蔬果，並用冷高壓滅菌的方式，使細菌和微生物在超高壓的環境下無所遁形，同時完美保存蔬果的營養素、果肉口感及新鮮風味，每一口都像新鮮現榨，讓人在熱到快要融化的夏天，可以更輕鬆、放心享受一杯杯沁涼飲品。

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