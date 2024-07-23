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新加坡洗碗工「月薪近台幣8萬」 網看傻：台灣做到死都賺不到

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現，新加坡一間餐廳在招募洗碗工，月薪高達近新台幣8萬元，引起熱議。圖擷自《爆廢1公社》
近日有網友發現，新加坡一間餐廳在招募洗碗工，月薪高達近新台幣8萬元，引起熱議。圖擷自《爆廢1公社》

缺工時代，企業吸引人才卯足勁，近日有網友發現，新加坡一間餐廳在招募洗碗工，月薪竟高達新幣3,250元（約新台幣79,255元），引起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出餐廳招募條件，地點在新加坡樟宜機場內的星耀樟宜，徵才對象從洗碗工、服務生到儲備店長都有，其中洗碗工的月薪換算台幣近8萬元，讓原PO不禁直呼：「在台灣做得要死要活，比新加坡洗碗工還要底層」。

貼文曝光至今約19小時，已吸引超過2,100個按讚、1,100多則留言。不少網友認為，兩地的物價根本不能比，「新加坡薪水高，物質開銷也高欸，你要確定欸」、「新加坡物價水平超高，月薪多也沒用啊」、「台灣低薪沒錯，物價便宜到不行，南部吃的更便宜」、「新加坡隨便吃一碗冰就要台幣180元左右，真的會嚇死人」、「新加坡物價太高，所以很多人是住馬來西亞，每天花一堆時間塞車、通勤到新加坡工作」。

不過也有人表示，新加坡整體環境還是比台灣好，「我自己體感，整體物價大約是台灣2倍左右，但薪水是台灣3倍甚至更多，有點後悔沒有年輕一點的時候就去」、「說新加坡物價高的，那是因為人家薪水高，但民生物資其實不貴啊，在當地過生活跟去觀光看到的還是有差」。

新加坡 月薪 樟宜機場 馬來西亞

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