巨鼠迎面衝來…被大哥「踩一下」直接倒地 網驚：傳說中的天殘腳

台灣人到底有多愛排隊？知名礦泉水品牌上周末在高雄駁二舉辦活動，贈送特製水搖及提袋，即使當天天氣不佳，仍吸引許多人冒雨排隊，有人排了2小時拿到贈品發文分享，引發熱議。有網友質疑，為何要花2小時排隊買水，況且還是下雨天，「驗證了：台灣人真的很喜歡浪費時間」。

2024-07-23 10:44