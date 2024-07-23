台灣人手機佔位驚呆外國人！內行人警告「這物不能放」：會被偷

你在餐廳內用時，也會拿隨身物品佔位嗎？一名網友分享，自己有幾位外國朋友來台灣，發現很多台灣人會用手機、筆電佔位，讓他們相當好奇「不怕被偷嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「外國人納悶台灣人在咖啡廳用手機佔位」為題，指出自己有幾位外國朋友來台，看到很多台灣人在咖啡廳、麥當勞，會用手機、筆電來佔位，相當好奇「為什麼會成為一種文化？都不怕被偷嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為關鍵是台灣治安好和監視器密度高，紛紛表示「台灣治安比國外好不少，結案」、「監視器密度太高，不被抓到很難」、「因為台灣到處都監視器，偷那些的CP值太低」、「店家跟道路監視器太多了，手機都有定位跟密碼鎖，偷也沒用」、「台灣監視器密度世界高啊」、「就台灣治安真的比較好啊，社會新聞到處都有，但在台灣真的是在公共場合不需要害怕的地方，白人國家都要隨時提早高警覺」。

此外，也有不少網友分享，比起貴重物品，食物被偷的機率更高，指出「雞排跟手機同時掛在機車上，只有雞排被幹走！」、「把錢包跟鹽酥雞同時落在機車上，鹽酥雞會被偷」、「因為他們沒試過機車掛早餐，會被偷走」、「食物飲料被幹走不會報警，錢包手機筆電物品會報警，然後又有監視器」、「台灣會被偷的是食物」。