台灣人太閒？為1杯礦泉水冒雨排隊2小時 網見人潮嘆：這世界病了

台灣人到底有多愛排隊？知名礦泉水品牌上周末在高雄駁二舉辦活動，贈送特製水搖及提袋，即使當天天氣不佳，仍吸引許多人冒雨排隊，有人排了2小時拿到贈品發文分享，引發熱議。有網友質疑，為何要花2小時排隊買水，況且還是下雨天，「驗證了：台灣人真的很喜歡浪費時間」。

上周末，知名礦泉水品牌在高雄駁二舉辦水搖店活動，只要現場追蹤該品牌IG就可獲得一杯特製水搖，拍照打卡再送提袋，雖然當天下著大雨，仍吸引許多民眾冒雨排隊，希望能獲得透明隨行杯贈品。

一名網友在「Threads」發文，透露自己花了2小時冒雨排隊才拿到，還分享飲料製作過程，只見現場工作人員將礦泉水倒入雪克杯後，拿起來手腕轉了一下，再倒入隨行杯中，這樣就製作完成了。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「驗證了：台灣人真的很喜歡浪費時間」、「排兩個小時喝一杯水是真的很閒」、「為了一杯水排兩小時？台灣是在沙漠裡嗎？都不知道該怎麼吐槽了」、「台灣人真的是沒事做」、「時間很多排那麼久就為了喝水？這些人都吃飽太閒？」。

也有人覺得困惑，「這不就礦泉水？」、「水還要shake…？」、「這是喝一個儀式感嗎⋯」、「告訴我這是有什麼深度哏的含義？在嘲諷喝手搖飲不如直接喝水嗎？」、「完全不懂有什麼好值得排隊」、「這個世界病了」。