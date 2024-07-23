台積電技術稱霸全球…為何美國學不來？ 內行人曝背後真相

「護國神山」台積電在全球半導體供應鏈，扮演關鍵龍頭角色。對此，一名網友好奇，美國身為全球科技業霸主，擁有各項頂尖科技，為何唯獨無法學習、突破台積電的技術？貼文一出後，引發廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台積電是有什麼獨門，美國沒有的技術？」為題，指出美國是全球科技業霸主，微軟、頻果、Google、亞馬遜、NASA等都在美國，甚至連原子彈都是美國發明，擁有人類頂尖科技。他直言「為何台積電的技術，美國一直無法學習、突破？」，讓他好奇「台積電到底有什麼『獨家技術』？」。

貼文一出後，多數網友都認為關鍵在「高學歷奴才」，紛紛表示「新鮮的肝」、「奴性很強的肝」、「奴性十足的優質人才」、「一堆讀到碩士的奴隸」、「產線秘密：肝」、「高學歷有奴性的肝，24小時待命」、「美國廠不是很明顯了，差異就是肝」、「看看三星罷工頻傳，台積電從沒罷工過」、「加班技術獨步全球」。

不過，也有部分網友指出台積電確實擁有關鍵技術，指出「製程就是個就算參數都給你，換台機台可能結果不一樣的事情」、「cowos是很難學的技術、Doping也是個很大的學問，我覺得台積電應該有個超大的資料庫，層層獨立，管理所有的參數knowhow」、「就一條龍服務啊，其它晶片廠做不到」。

事實上，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈曾經接受CNN採訪，也指出台灣的員工很習慣加班以及隨時待命，但其他國家的員工未必如此，像是要移植到美國和德國，就會造成問題。