不是軍公教！他曝「1職業」是未來鐵飯碗 釣出職軍認：好多學長在做

在選擇職業時，老一輩的人都會建議找軍公教這類的鐵飯碗工作，可以穩定到退休。不過有網友表示，現今公務員不僅工作份量與薪水成反比，當老師還要面對恐龍家長，軍人也可能因未爆彈而殉職，直言「未來的鐵飯碗應該就是保全」，分析理由曝光後引發熱議。

一名男網友在Dcard以「未來的鐵飯碗不再是公務員」為題，指出以前大家都認為軍公教是鐵飯碗，但如今時代不同了，很多公務員做的事情跟薪水成反比，甚至爆發出走潮。原PO分析，餐飲業工作月休8天薪水3萬多，但每天下班「都像被卡車撞到一樣累」，教師需要面對一堆難搞的學生和家長，軍人有可能會因為未爆彈而殉職。至於底層的公務員更不用說，雖然見紅就休，但收入跟付出不成正比。

原PO認為，未來的鐵飯碗應該就是保全，理由是現在物業公司越開越多，房子也越蓋越多，有高樓大廈就會需要聘請管理員。原PO表示，現在保全的薪資行情，主要看社區範圍大小跟主管的管人方針，通常在月休8~10天、每天上班12小時的情形下，月薪可以領到37~42K左右。

原PO透露，身邊有朋友在台中十三期重劃區的高級電梯大樓當米蟲，每天早上7點悠哉出門上班，除了上班時間睡覺，交班後回家繼續睡，再不然就是滑手機，偶爾跟秘書聊天、吃住戶給的東西，就這樣過了一整天。原PO指出，保全這份工作雖然看似沒什麼前途，卻也餓不死，因此即便沒有紅利、年終獎金，「但當穩定的薪水小偷還是可以養活自己的」，甚至賺的錢比認真上班的人還要多。

貼文一出，許多網友紛紛表示「確實，保全超缺，尤其豪宅大家素質好，我講的是各縣市真豪宅品牌，能調去根本天堂」、「清潔跟保全最缺乏，很多人不願做，尤其年輕人喜歡座辦公室吹冷氣」、「保全業確實輕鬆無負擔，只是薪水不高就是了，如果不買房子住老家，一個月拿個三四萬應該也蠻好花的」、「我家樓下管理員，半夜冷氣開20度，兩個人坐在櫃檯爽爽吹，捷運共構宅，包裹不能放過夜、不代收授現金、不提供冷藏冷凍包裹、不能寄放外送餐點，看不出來他們還能有什麼勞動，戴耳機上班直接睡到天亮」。

有網友持不同觀點，「保全會被投訴解僱，不算鐵，鐵的是做錯事調職處理，錢照領」、「我們的社區住戶常常檢舉保全睡覺，直接解僱，沒什麼因為缺人就繼續用的鳥原因」、「鐵的是總幹事，保全會被智能裝置取代的」、「未來各行各業只會越來越缺人，簡單講有人來就偷笑了，哪還有讓雇主挑的權利？我做不好你還不一定敢要我走呢」、「是不是鐵飯碗見人見智，但我知道公務員明年又要加薪了」、「朋友40出頭國中老師，月薪八萬多，事情是蠻多的沒錯，但比你保全穩定吧！薪水也差不多兩倍」。