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台人出國遭歧視都因「被誤認中國人」？網友揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，很多台灣人認為出國被歧視，都是因為被認成中國人，但他認為「外國人根本分不清中國和台灣的差別」，好奇「表明自己是台灣人真的有差嗎？」。示意圖，記者季相儒攝影
一名網友指出，很多台灣人認為出國被歧視，都是因為被認成中國人，但他認為「外國人根本分不清中國和台灣的差別」，好奇「表明自己是台灣人真的有差嗎？」。示意圖，記者季相儒攝影

你有出國旅遊卻遇到被歧視的經驗嗎？一名網友指出，很多台灣人認為出國被歧視，都是因為被認成中國人，但他認為「外國人根本分不清中國和台灣的差別」，好奇「表明自己是台灣人真的有差嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「在國外表明自己是台灣人真的有差？」為題，指出很多台灣人覺得出國被歧視，都是被認成中國人的關係，但他卻認為，外國人分不清楚中國和台灣的差別，加上台灣人在國外的素質也不高，好奇「表明自己是台灣人真的有差嗎？」。

貼文一出後，不少網友指出真的有差，紛紛表示「在日本有差，他們超討厭大陸人跟韓國人」、「日本、香港、新加坡、菲律賓都有差，態度會很好欸，還會趁機抱怨他們的經驗談」、「東亞有差，大都知道台灣，北美也還算不少人知道台灣，新聞都會報，歐洲就比較少，畢竟台人少，大家也比較陌生」、「稍微有點禮貌的人，聽到有人特意澄清國籍，還是會有態度上的轉變的」、「如果俄國的話，大家對中國好感度比較高」。

不過，也有網友指出，外國人歧視跟國家無關，而是跟人種有關，指出「在歐美沒差，會歧視你的人就是整個黃種人都歧視，跟你是不是大陸人沒有關係，我在歐洲住6年，不知道台灣的人還真的很多，真的不要以為台灣多有名」、「我去歐洲起碼大部分都沒聽過台灣，去日本這5年是真的有很多人知道台灣，至於歧視根本不會管你哪國人，我去歐洲有被當成日本人跟韓國人歧視的」。

出國旅遊 台灣人 國籍 外國人 種族歧視

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