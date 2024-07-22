育嬰室竟成長輩私人包廂 網友爆笑回應：阿嬤可能剛哺乳完

俗話說「十月懷胎，艱苦無人知」，為了讓孕婦出門在外方便餵食母乳，不少公共場所都設有「哺（集）乳室」，卻有眼尖網友發現百貨公司哺乳室內竟有年長者在裡面睡覺、用餐，如此自私的行徑讓網友們留言直呼「太扯了」。

一名網友在FB社團「桃園大小事」發文，由附上的照片內可以看到兩位長者分別在百貨公司哺（集）乳室內看書、滑手機，還將鞋子脫掉「ㄎㄨㄟˋ咖（台語曲跤，悠閒翹腿之意）」在沙發上，完全當成自己家。其中一位甚至帶著孫子一起長時間佔用，自私行徑成了「最不好的示範」。

此篇文章一出，引發不少網友幽默暗諷「阿嬤可能剛哺乳完」、「他們可能在等媽媽餵」、「大聲的問：阿嬤妳怎麼那麼厲害啊，老蚌生珠餒，那麼大了還在親餵喔」，也有人感嘆分享自己的經歷，表示遇過多次這種人，但不是遇到倚老賣老的、就是對方心臟受不了，只能請樓管或保全介入處裡。

哺（集）乳室可以上鎖且無監視器的環境，提供有需要的母親們能夠安心使用，而正是因為如此方便，也讓少數人誤用或惡意霸佔了整個空間。

根據「公共場所母乳哺育條例」規定，提醒民眾，佔用哺（集）乳室最高可開罰三萬元：