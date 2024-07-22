快訊

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

育嬰室竟成長輩私人包廂 網友爆笑回應：阿嬤可能剛哺乳完

聯合新聞網／ 綜合報導
有長者在百貨公司佔用哺（集）乳室，引發議論。圖／擷自臉書社團「桃園大小事」
有長者在百貨公司佔用哺（集）乳室，引發議論。圖／擷自臉書社團「桃園大小事」

俗話說「十月懷胎，艱苦無人知」，為了讓孕婦出門在外方便餵食母乳，不少公共場所都設有「哺（集）乳室」，卻有眼尖網友發現百貨公司哺乳室內竟有年長者在裡面睡覺、用餐，如此自私的行徑讓網友們留言直呼「太扯了」。

一名網友在FB社團「桃園大小事」發文，由附上的照片內可以看到兩位長者分別在百貨公司哺（集）乳室內看書、滑手機，還將鞋子脫掉「ㄎㄨㄟˋ咖（台語曲跤，悠閒翹腿之意）」在沙發上，完全當成自己家。其中一位甚至帶著孫子一起長時間佔用，自私行徑成了「最不好的示範」。

此篇文章一出，引發不少網友幽默暗諷「阿嬤可能剛哺乳完」、「他們可能在等媽媽餵」、「大聲的問：阿嬤妳怎麼那麼厲害啊，老蚌生珠餒，那麼大了還在親餵喔」，也有人感嘆分享自己的經歷，表示遇過多次這種人，但不是遇到倚老賣老的、就是對方心臟受不了，只能請樓管或保全介入處裡。

哺（集）乳室可以上鎖且無監視器的環境，提供有需要的母親們能夠安心使用，而正是因為如此方便，也讓少數人誤用或惡意霸佔了整個空間。

根據「公共場所母乳哺育條例」規定，提醒民眾，佔用哺（集）乳室最高可開罰三萬元：

第4條
1.婦女於公共場所母乳哺育時，任何人不得禁止、驅離或妨礙。
2.前項選擇母乳哺育場所之權利，不因該公共場所已設置哺（集）乳室而受影響。

第8條
1.違反第四條第一項規定，禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所母乳哺育者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

哺乳室

延伸閱讀

北捷自備座位再+1！年輕男「電腦椅擺博愛座旁」坐下滑手機 網笑：智慧王

哺乳心樂園／特殊嬰兒哺乳充滿挑戰 不只是媽媽的事 還需要整個家庭和專業人員共同努力！

路人撿到奶喵把附近「同花色母貓」抓來哺乳 牠被壓地強迫餵奶眼神死：我不是牠媽

30歲媽媽高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

相關新聞

育嬰室竟成長輩私人包廂 網友爆笑回應：阿嬤可能剛哺乳完

俗話說「十月懷胎，艱苦無人知」，為了讓孕婦出門在外方便餵食母乳，不少公共場所都設有「哺（集）乳室」，卻有眼尖網友發現百貨公司哺乳室內竟有年長者在裡面睡覺、用餐，如此自私的行徑讓網友們留言直呼「太扯了」。

家中全換變頻冷氣電費仍飆破一萬九 網友笑：確定是「變貧」冷氣

炎熱的夏天總是讓人大汗淋漓，許多人會選擇在家中裝設「變頻空調」，享受清涼同時也能省下不少電費。不過有網友將家中冷氣全部換成變頻空調，收到的帳單卻仍飆破一萬九千元，讓他傻眼直呼：到底哪裡出問題了？

成一生陰影！她被小黃司機掃視胸口加性騷 網安慰提供搭車安全守則

日前有一名女網友在論壇發文表示，自己剛上大學的時候，搭計程車被司機性騷擾，計程車司機先是以言語調戲，之後趁等紅燈之際注視該名網友的胸口和下半身，甚至在該名網友下車付錢時，還摳她的掌心、用手蹭她的大腿，讓她至今仍有陰影，看到戲劇中計程車上性騷擾的情節，都會覺得反胃，也說自己這輩子大概都不會再搭計程車。有網友分享類似的經驗，也有網友提供搭計程車的安全守則。

共享機車馬路中突故障 網友怨：差點晚七天回家

時代趨勢的進步，隨地可租借歸還的電動共享機車成為許多民眾代步、短期通勤的好工具。不過近日卻有網友抱怨，電動機車電量的顯示並不準確，瞬間沒電導致自己在馬路中動彈不得。

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

台灣超商相當便利，店內提供的服務越來越多元，民眾總是讚嘆店員「多才多藝」。不過碰到奧客的時候，也會讓店員相當爆氣，有一名店員表示，很多奧客都不覺得自己是奧客，感覺說了「謝謝」就是有禮貌的客人，他列出11項NG行為，讓人相當有感。

媽媽離席獨留女兒…隔壁女童被湯燙傷她冷眼旁觀 網友看法兩極

陌生小孩做出危險的行為時，為了避免「引火燒身」，有些人會選擇冷眼旁觀。近日有網友發文，稱同桌吃飯的小孩打翻了湯鍋被燙傷，但自己選擇了旁觀，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。