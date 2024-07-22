家中全換變頻冷氣電費仍飆破一萬九 網友笑：確定是「變貧」冷氣
炎熱的夏天總是讓人大汗淋漓，許多人會選擇在家中裝設「變頻空調」，享受清涼同時也能省下不少電費。不過有網友將家中冷氣全部換成變頻空調，收到的帳單卻仍飆破一萬九千元，讓他傻眼直呼：到底哪裡出問題了？
一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，指出自己將家中冷氣全部換成變頻空調，這次電費卻要價一萬九千多元，求助網友到底哪裡出了問題，「變頻不是比較省嗎？」
不少網友留言回應「開開關關也很容易耗電」、「冷氣噸位不夠，遮陽隔熱沒做好」、「冷氣坪數要夠大，冷氣以低功率運轉即可省電。白話文⋯騎腳踏車能追得上高鐵嗎？踩到死也不可能」、「買太小台別說省電了，會更耗電，一堆以為買變頻就是省電XDDD」。
更有人幽默暗諷原PO，「被偷接電吧⋯⋯怎麼那麼貴」、「我們買的是一級變頻，你買的是一級變貧？」、「確定是變貧冷氣！」
冷氣究竟怎麼開才真的能省到電？知名品牌「華菱冷氣」提供了4個小技巧：
1.定期清理冷氣濾網
將濾網上的毛屑及羽絨製品清理乾淨，讓熱氣能順利被過濾，還原製冷能力。
2.減少重複開關，讓冷氣持續運作
若是短暫離開房間2-3小時，可以將冷氣溫度調高或轉成送風，讓變頻冷氣在低功率模式下運作。
3.多使用自動模式
變頻冷氣最大的優點就是依據室內氣溫與設定溫度的狀況，自動調整冷氣機的輸出功率，達到省電效果。
4.降低日曬
拉上窗簾阻擋陽光進入室內，減少冷氣製冷所需消耗的電量。
變頻冷氣雖然標榜省電，但若冷氣使用的頻率不高，開的時間低於4小時或是只在睡前使用，「定頻冷氣」會是較為經濟實惠的選擇。選擇經濟部認定能源效率1級的冷氣，節能省電之餘也能更愛護我們的地球。
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