成一生陰影！她被小黃司機掃視胸口加性騷 網安慰提供搭車安全守則

日前有一名女網友在論壇發文表示，自己剛上大學的時候，搭計程車被司機性騷擾，計程車司機先是以言語調戲，之後趁等紅燈之際注視該名網友的胸口和下半身，甚至在該名網友下車付錢時，還摳她的掌心、用手蹭她的大腿，讓她至今仍有陰影，看到戲劇中計程車上性騷擾的情節，都會覺得反胃，也說自己這輩子大概都不會再搭計程車。有網友分享類似的經驗，也有網友提供搭計程車的安全守則。

原PO在Dcard以「一次搭車換一輩子陰影」為題，指出自己幾年前還是大一新生時，和朋友去夜唱到凌晨4、5點，當時下著雨，因為租屋處和朋友不同方向，所以自己搭計程車回家，不料一上車後，司機以輕佻的口吻對她說，「妹妹妳怎麼玩到這麼晚還不回家？叛逆期齁？」甚至更進一步調戲，「妳看雨那麼大，腿上都濕濕的了，濕身秀喔，沒有哪個男人能忍住的啦」，原PO當下不知所措，不知道如何在被反鎖的車上維護自身安全的同時，阻止司機的言語騷擾。

之後計程車司機變本加厲，從起初於後照鏡偷瞄原PO，到後來直接在停紅燈時轉頭往她的胸口和下半身掃視，讓她很恐懼，司機問原PO是不是一個人住時，她受不了叫司機停車，付錢時司機故意摸原PO的手、摳她的掌心，甚至在找錢時手蹭過原PO的大腿，原PO在文中問，「不敢想如果我遇到更色膽包天的司機，我還能不能完好的下車？」這次的經驗讓原PO後來看到戲劇中計程車上性騷擾的情節，都會覺得反胃，原PO更說，自己這一生大概不會再搭計程車。

有網友也分享搭計程車被性騷擾的經驗，「之前我跟女友搭計程車要回宿舍，司機講話感覺很輕佻，一路上不斷在分享他載過多少很年輕的女生……然後一直從後照鏡想看我女友，結果到宿舍的時候，他居然轉頭開車內的燈為了看我女友的長相，還說了一句：『哎呦～女朋友很可愛欸～』，不是那種讚美，反而是有種有色口吻在講這句話」、「之前搭小黃也有被司機偷瞄的經驗，但當下一直告訴自己只是想太多，只是後來付錢時被司機多摸了幾下手……才知道不是想太多」、「我有次從當時的男友（現老公）家搭計程車回家，也是想說算了懶得等Uber就直接在路邊招一台車，我付完錢下車走進大門的時候一直感覺有一道視線在看我，然後我轉身從門縫看到那個計程車司機車居然沒開走，然後還盯著我的方向！我真的嚇得要命，拼命蹲低死貼著牆壁躡手躡腳走到樓上，想看他到底要幹嘛，結果他還往上看」。

有網友則提供搭計程車保護自身安全的建議，「我搭計程車都會假裝跟男朋友講電話，一直報備自己到哪個路感覺比較能自保」、「防狼噴霧真的需要」、「上車的時候先拍計程車執業登記證傳給家人或朋友，不用偷偷拍，光明正大開聲音拍照，讓司機知道妳有跟人報備妳坐哪一台計程車，司機也比較不敢亂來」。