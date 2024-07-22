共享機車馬路中突故障 網友怨：差點晚七天回家

時代趨勢的進步，隨地可租借歸還的電動共享機車成為許多民眾代步、短期通勤的好工具。不過近日卻有網友抱怨，電動機車電量的顯示並不準確，瞬間沒電導致自己在馬路中動彈不得。

一名網友在FB社團「爆料公社」匿名發文，租借電動機車時還有約80%電量，騎經台中南屯區向上路四段右轉環中路後，車子卻突然失去動力停在馬路中間，自己只好閃避呼嘯而過的車輛，將機車牽到路旁等待客服回應。

而機車雖故障無法使用，租借的金額卻持續隨時間往上增加，所有費用皆需要自行負擔，讓原PO感到生氣又無奈：「奉勸要租借共享機車的人最好先求神保祐，再買好保險，最後還是不知道能否有命平安回家…。」

文章一出，網友們紛紛留言回應：「我上次也是，電池交換退不出來，害我走了7749步才到家」、「之前騎他牌共享機車也是一樣問題…」、「這個機車根本還沒有完整的配套方案」，可見電動機車雖方便使用，但若騎乘時沒有特別注意留心，突發的車況問題容易造成危險。

對於第一次騎電動車的人，較熟悉該類機車的網友建議「只要看到換電站能換電就換電！」電動車正常情況下約能行駛60至80公里，電池電量的基準是以定速30公里的情況下來預估，若是電量不足就更要放慢騎車的速度，維持在30公里左右儀表板的剩餘里程才會越準確。騎得越快，電量的消耗反而會越劇烈。