你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌
台灣超商相當便利，店內提供的服務越來越多元，民眾總是讚嘆店員「多才多藝」。不過碰到奧客的時候，也會讓店員相當爆氣，有一名店員表示，很多奧客都不覺得自己是奧客，似乎說了「謝謝」就是有禮貌的客人，他列出11項NG行為，讓人相當有感。
一名網友在臉書社團「靠北7-11」指出，大部分奧客不覺得自己是奧客，感覺有說「謝謝」就是有禮貌的客人，建議在此之前，先自我檢討有沒有做過這些事，並在內文列出了11點。
1、拿微波到櫃檯叫店員先微波，結果跑去繼續挑東西，並且當你聽話的拿去微波時，就會在你微波到一半才說換別的？
2、不用籃子，拿東西堆在櫃檯說等我一下？
3、帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便？
4、讓你的小孩在店裡玩實體版第五人格（鬼抓人）和躲貓貓或是鑽進冰櫃差點掉進去。
5、買兩包煙，叫你分開結帳要兩張發票。
6、自備大桶容量，買了一堆米酒叫你幫他倒進去再退空瓶，施展老年技能，完美阻擋後面客人結帳。
7、進店就說要買咖啡，不會說明美式拿鐵要大杯中杯？冰的熱的？必須要店員一個一個問，才會說自己要甚麼。
8、拿吸管喝咖啡時，在你面前把垃圾丟在櫃檯走人，或是直接在櫃檯拆泡麵要泡？
9、拜託不要再放任自己的小孩在結帳的時候，當著我的面跳科目三！！
10、領到詐騙包裹罵店員叫退錢不然就報警，結果實際打開了內容物沒錯，原因只是他覺得東西太小是詐騙，沒有道歉就走。
11、結完帳直接在櫃檯等微波，不讓後面的客人結帳。
不少店員心有戚戚焉，紛紛回應，「在谷歌評論會這樣說的都自認是好客人」、「由此可以學到，上班地點真的很重要」、「你不要說這些，真正的奧客才不會看」、「服務業很可憐要被客人罵跟恐嚇等等的，最後還要被客訴」。
也有很多人補充，「便當永遠挑冰箱最裡面的⋯重點還把已經排好效期的便當弄亂⋯導致沒有先進先出⋯」、「我在買東西最討厭前面的客人把零錢丟在桌上，明明直接把錢放在店員手上能更方便店員作業」、「思樂冰爆破秀」、「現在還跳科目三喔，我這裡的小孩已經進化到跳十六蹲」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言