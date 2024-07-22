你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

台灣超商相當便利，店內提供的服務越來越多元，民眾總是讚嘆店員「多才多藝」。不過碰到奧客的時候，也會讓店員相當爆氣，有一名店員表示，很多奧客都不覺得自己是奧客，似乎說了「謝謝」就是有禮貌的客人，他列出11項NG行為，讓人相當有感。

一名網友在臉書社團「靠北7-11」指出，大部分奧客不覺得自己是奧客，感覺有說「謝謝」就是有禮貌的客人，建議在此之前，先自我檢討有沒有做過這些事，並在內文列出了11點。

2、不用籃子，拿東西堆在櫃檯說等我一下？

3、帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便？

4、讓你的小孩在店裡玩實體版第五人格（鬼抓人）和躲貓貓或是鑽進冰櫃差點掉進去。

5、買兩包煙，叫你分開結帳要兩張發票。

6、自備大桶容量，買了一堆米酒叫你幫他倒進去再退空瓶，施展老年技能，完美阻擋後面客人結帳。

7、進店就說要買咖啡，不會說明美式拿鐵要大杯中杯？冰的熱的？必須要店員一個一個問，才會說自己要甚麼。

8、拿吸管喝咖啡時，在你面前把垃圾丟在櫃檯走人，或是直接在櫃檯拆泡麵要泡？

9、拜託不要再放任自己的小孩在結帳的時候，當著我的面跳科目三！！

10、領到詐騙包裹罵店員叫退錢不然就報警，結果實際打開了內容物沒錯，原因只是他覺得東西太小是詐騙，沒有道歉就走。

11、結完帳直接在櫃檯等微波，不讓後面的客人結帳。