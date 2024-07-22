迷客夏也出事！消費者喝到「尖銳碎片」 業者道歉：封膜機有問題

近日手搖飲料店不斷鬧出食安風波，有消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。對此，官方也發布聲明道歉，強調碎片是來自門市的其中一台封膜機設備，目前機器已停用，後續也願意接受總部懲處。

消費者19日threads發文爆料，在迷客夏新店安康店購入一杯蜂蜜檸檬晶凍給男友，沒想到對方喝一喝感覺嘴裡有異物，吐出來竟發現有碎片，還好沒有釀成傷勢。後續向店家反映後，店員還稱「店裡沒有這種會碎在裡面的東西」，雖然最後有退費，並打算補償原PO幾張抵用券，但原PO仍認為店家在整件事上處理態度相當消極。

對此，迷客夏新店安康店昨（21日）也在臉書發文致歉、承認疏失。業者表示，經調閱監視器、檢視作業環境與機器設備後，發現碎片來自其中一台封膜機設備，查出機器有問題後已立即停用，後續兩度致電客人，真心說明與致歉，「處理過程中，人員態度使客人感受不好，本店再次致歉，並承諾會加強溝通訓練；客人權益部分也會負起全責絕不推卸，亦願意接受總部懲處」。

迷客夏新店安康店說，在跟總部討論後，確立改善行動：問題設備的廠商會到店檢驗與維修；並於21日暫停營業，進行全面檢視，且總部將派專人到店督導，在確保調飲環境無食安疑慮後方始營運，「最後，再次向客人表示抱歉，也感謝客人與各方的監督與指教，讓我們有機會對門市管理改進，並再次進行教育訓練」。