快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

迷客夏也出事！消費者喝到「尖銳碎片」 業者道歉：封膜機有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
有消費者在在新店一家連鎖品牌「迷客夏」的飲料中喝到「尖銳碎片」。圖擷自迷客夏店安康店粉專
有消費者在在新店一家連鎖品牌「迷客夏」的飲料中喝到「尖銳碎片」。圖擷自迷客夏店安康店粉專

近日手搖飲料店不斷鬧出食安風波，有消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。對此，官方也發布聲明道歉，強調碎片是來自門市的其中一台封膜機設備，目前機器已停用，後續也願意接受總部懲處。

消費者19日threads發文爆料，在迷客夏新店安康店購入一杯蜂蜜檸檬晶凍給男友，沒想到對方喝一喝感覺嘴裡有異物，吐出來竟發現有碎片，還好沒有釀成傷勢。後續向店家反映後，店員還稱「店裡沒有這種會碎在裡面的東西」，雖然最後有退費，並打算補償原PO幾張抵用券，但原PO仍認為店家在整件事上處理態度相當消極。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

對此，迷客夏新店安康店昨（21日）也在臉書發文致歉、承認疏失。業者表示，經調閱監視器、檢視作業環境與機器設備後，發現碎片來自其中一台封膜機設備，查出機器有問題後已立即停用，後續兩度致電客人，真心說明與致歉，「處理過程中，人員態度使客人感受不好，本店再次致歉，並承諾會加強溝通訓練；客人權益部分也會負起全責絕不推卸，亦願意接受總部懲處」。

迷客夏新店安康店說，在跟總部討論後，確立改善行動：問題設備的廠商會到店檢驗與維修；並於21日暫停營業，進行全面檢視，且總部將派專人到店督導，在確保調飲環境無食安疑慮後方始營運，「最後，再次向客人表示抱歉，也感謝客人與各方的監督與指教，讓我們有機會對門市管理改進，並再次進行教育訓練」。

手搖飲料 消費者 食安

延伸閱讀

年輕女公務員1穿搭讓老鳥搖頭「不雅觀」 網共鳴：小心被投訴

一喝大冰奶就拉肚子？食藥署證實：三元素結合 通腸效果加倍

鄰居超安靜是好事？她曝入住新房1缺點超困擾：有人來轉門把

冷氣開28度是在浪費電？ 全場搖頭：搭配1物變超冷

相關新聞

迷客夏也出事！消費者喝到「尖銳碎片」 業者道歉：封膜機有問題

近日手搖飲料店不斷鬧出食安風波，有消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。對此，官方也發布聲明道歉，強調碎片是來自門市的其中一台封膜機設備，目前機器已停用，後續也願意接受總部懲處。

年輕人不穿內衣…改穿「1單品」出門！男大生嚇到 一票妹子認同：真的

女生穿內衣是一種習慣，可以避免胸部下垂，或是在活動和走路時搖晃，特別是大胸女孩，不穿內衣恐怕會對肩膀和背部造成壓力導致疼痛。但是，近期有網友發現，現在女生都流行穿「1單品」，很少穿內衣了，讓他「大吃一驚」。

他喝麻油雞湯驚見「馬陸」屍體崩潰！網笑：冬蟲夏草

噁心！有網友近日在台中買麻油雞湯，想不到喝到見底才發現裡面有一整條「馬陸」的屍體，事後連絡店家退費45元，他崩潰表示，「心裡陰影面積很大」。其他網友戲稱，「冬蟲夏草耶，店家下重本，新鮮的冬蟲」。

熊孩子餐廳跑全場 恐龍家長不管！全網都怒了：別出來害人

出門在外最怕遇到恐龍家長與熊孩子，不只會影響他人，孩子還可能會因此受傷。有網友近日在高雄某韓式餐廳用餐，遇到一個小男孩「繞著全場跑跳」，提醒男孩的家人也沒用，他氣得直呼「吃個飯一肚子火」。其他人也幫腔，「不會教就自己在家吃，不要出來害人，沒家教的恐龍家長」。

超商門口遇資源回收嬤…他請喝飲料 對方神回10字：侮辱性極大

炎熱的夏天在戶外活動鐵定熱得難受，更何況是工作、搬重物。有網友表示，日前在超商門口看到一名阿嬤正在處理資源回收物品，由於不忍心看到她那麼辛苦，因此表明想要請對方喝飲料，殊不知阿嬤竟回「不用啦！店我們自己開的」，讓他頓時尷尬得說不出話。

正妹曾1日開房數次…這回失神慘叫 櫃檯再揭1細節：遇到厲害人物

旅宿業可說是十分辛苦的行業，不僅連假無法休息，還必須面對千奇百怪的客人。一名女網友在Dcard分享經歷，她提到有一名妙齡正妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。