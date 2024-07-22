年輕人不穿內衣…改穿「1單品」出門！男大生嚇到 一票妹子認同：真的

女生穿內衣是一種習慣，可以避免胸部下垂，或是在活動和走路時搖晃，特別是大胸女孩，不穿內衣恐怕會對肩膀和背部造成壓力導致疼痛。但是，近期有網友發現，現在女生都流行穿「1單品」，很少穿內衣了，讓他「大吃一驚」。

一名男大學生在PTT發文指出，今天在學校上課時，聽到旁邊的女生聊天，內容是她們現在都直接穿小可愛(Bra Top)，已經很少人在穿內衣了，原po聽完後「大吃一驚」，並好奇「現在大學女生真的都不穿內衣嗎？」

不少人認同回應，「現在的女大生超級敢穿」、「現在都是Bra Top，裡面都有可以撐的」、「現在完全穿不住有鋼圈的，全部都是穿Bra Top不然真的太熱」、「在家正常女生現在早沒穿傳統鋼圈內衣了」、「真的」、「夏天正常吧，總比不穿好」。