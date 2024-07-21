他喝麻油雞湯驚見「馬陸」屍體崩潰！網笑：冬蟲夏草

噁心！有網友近日在台中買麻油雞湯，想不到喝到見底才發現裡面有一整條「馬陸」的屍體，事後連絡店家退費45元，他崩潰表示，「心裡陰影面積很大」。其他網友戲稱，「冬蟲夏草耶，店家下重本，新鮮的冬蟲」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他本來以為食物內出現蟑螂就很可怕，想不到這次遇到更嚇人的。他在台中永興街買了一碗麻油雞湯，結果喝到最後才發現雞湯內有一條馬陸的屍體，崩潰直呼「噁心到不行」，他立刻打電話給店家，要求他們整鍋雞湯不要再賣給其他人，並帶回雞湯退費45元。

其他人則留言，「好噁心」、「哪一家，太噁了吧」、「怎麼可能不賣，其他又沒料，損失你這碗而已」、「超噁，這個比蟑螂毒」、「應該整鍋都放地上吧，什麼蟲都爬進去」、「45元，難怪食安好不起來」、「口水恐賠百萬，這個可怕只退45元」。

還有人戲稱，「店家下重本，新鮮的冬蟲」、「冬蟲夏草耶，補！」、「高蛋白耶！很補」、「會不會是商家不惜成本，放了冬蟲夏草」、「老闆的珍貴藥材」、「你不懂，這是冬蟲夏草，很補的」、「那是一種中藥材」。

不過也有人緩頰，「雖然不關我的事，我想說，網路要搞店家太容易了！一隻蟑螂我可以放在任何一家的外賣餐點上，誰又實際的求證過了？也許店家在出餐同時可以錄影存證，費用就轉嫁到消費者身上，當然夜市等級的店家就算了吧！」