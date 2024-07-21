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熊孩子餐廳跑全場 恐龍家長不管！全網都怒了：別出來害人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到餐廳用餐遇到熊孩子。餐廳示意圖／Ingimage
網友到餐廳用餐遇到熊孩子。餐廳示意圖／Ingimage

出門在外最怕遇到恐龍家長與熊孩子，不只會影響他人，孩子還可能會因此受傷。有網友近日在高雄某韓式餐廳用餐，遇到一個小男孩「繞著全場跑跳」，提醒男孩的家人也沒用，他氣得直呼「吃個飯一肚子火」。其他人也幫腔，「不會教就自己在家吃，不要出來害人，沒家教的恐龍家長」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日到高雄的韓式火鍋烤肉餐廳用餐，遇到一個調皮的小男孩，一直在餐廳內跑來跑去，告知男孩家人，對方也沒有意願處理。他表示，「不要說我沒愛心，這種影響別人自己爽的心態，真的是很討厭，吃個飯一肚子火，最後點心不吃直接離開」。

想不到該篇貼文真的引來其他恐龍家長留言，「他跑會影響到你？小朋友活力滿滿，別拿來跟老人比」，此則留言一出，超過2百人不滿並回嗆，「撞到了，受傷算誰的？」、「你這觀點很有趣，在公共場合本來就不能跑來跑去好嗎？尤其在餐飲店」、「他可以去國小學校操場跑，還可以放聲尖叫。大家都在跑，沒問題，安全」。

還有人留言，「這種的，燙傷了，才要在那哭爸哭母的，要店家賠償」、「等等撞倒東西再來說：『他只是個孩子。』那你要賠償嗎？小孩受傷，你要自負嗎？」、「我期待他跌倒或是撞到熱湯」、「吃飯的地方真的要管好自己的孩子，不要等到受傷了才來追究責任」、「我都會故意不小心把醬料灑到他們身上」、「吃飯的地方，跑來跑去真的很危險」、「所以有些店拒絕小孩進入用餐，真的要多多支持他們」。

恐龍家長 爆怨公社 餐廳

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