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超商門口遇資源回收嬤…他請喝飲料 對方神回10字：侮辱性極大

聯合新聞網／ 綜合報導
資源回收示意圖。圖／Ingimage
資源回收示意圖。圖／Ingimage

炎熱的夏天在戶外活動鐵定熱得難受，更何況是工作、搬重物。有網友表示，日前在超商門口看到一名阿嬤正在處理資源回收物品，由於不忍心看到她那麼辛苦，因此表明想要請對方喝飲料，殊不知阿嬤竟回「不用啦！店我們自己開的」，讓他頓時尷尬得說不出話。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」指出，日前在超商門口看到有阿嬤正在處理一大袋的空牛奶罐，覺得在大熱天下還要做這種體力活很辛苦，於是主動上前說「婆婆我請妳飲料，去裡面拿」。原PO語音剛落，阿嬤立即回應「不用啦！店我們自己開的」，讓原PO相當驚訝，心裡響起一首歌歌詞，「我應該在車底，不應該在這裡」。

貼文一出，不少網友笑回，「碰到回收界掃地僧」、「好心的你不小心自取其辱了」、「阿婆輕鬆完勝」、「那婆婆可以請我喝飲料嗎？」、「很多撿回收只是做功德、殺時間而已」、「這樣一大袋賣不到10元」、「請修正，人家阿婆是做環保，不是拾荒啦」、「婆婆：我不是撿回收啦，這些牛奶罐是今天消耗的」、「阿婆為了撿回收決定開一間小七」、「當你開啟憐憫之心的時候，發現該憐憫的人是自己」、「攻擊力不強，但侮辱性極大」。

有網友分享說，「我看過一個阿嬤把防火巷塞滿，跟政府派來的人說這棟跟這棟都是我的，防火巷的地也是她的」、「有一次有一個老婆婆撿回收，我看著可憐就幫她推去回收廠，後來幫忙她變賣以後把錢給她，老婆婆很感動要我去她家喝杯茶，我不好意思拒絕就去了，結果是豪宅透天有圍牆的那種」、「我們這裡的回收婆婆，有天覺得回收品太多，機車不好載，也是回家開了台Benz來載」。

有網友在超商門口看到一名阿嬤正在處理資源回收物品，主動表明想要請對方喝飲料，殊不知阿嬤竟回「不用啦！店我們自己開的」。 圖／擷自臉書社團「爆廢1公社」
有網友在超商門口看到一名阿嬤正在處理資源回收物品，主動表明想要請對方喝飲料，殊不知阿嬤竟回「不用啦！店我們自己開的」。 圖／擷自臉書社團「爆廢1公社

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