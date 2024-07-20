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正妹曾1日開房數次…這回失神慘叫 櫃檯再揭1細節：遇到厲害人物

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事旅宿業的女網友在Dcard發文，她回憶某次常來開房間的一名正妹棋逢對手，退房時1處細節讓原PO嘆道「遇到厲害人物」。示意圖／ingimage
一名從事旅宿業的女網友在Dcard發文，她回憶某次常來開房間的一名正妹棋逢對手，退房時1處細節讓原PO嘆道「遇到厲害人物」。示意圖／ingimage

旅宿業可說是十分辛苦的行業，不僅連假無法休息，還必須面對千奇百怪的客人。一名女網友在Dcard分享經歷，她提到有一名妙齡正妹每次都和不同的男伴開房間，最多曾1天開3次房，某次這名正妹的男伴讓她慘叫至少半小時，退房時正妹一處微小變化更讓原PO大嘆「這次是遇到厲害人物」。

一名自稱從事旅館櫃檯工作的女網友在Dcard發文，她表示常常看到一名年紀約20多歲、身材姣好的正妹開房間，唯獨每次現身的男伴都不是同一人。原PO指出，正妹帶來的男伴「不外乎是老、胖、禿」，和正妹走在一起十分不登對。

此外，原PO回憶，曾經一天看到該正妹至少2、3次，「她實在太好記了，即使第二次進來戴著口罩也認得出來」。

近日這位正妹再度現身，不過這次和以往經驗不同，原PO指出正妹在房內的叫聲響徹雲霄，「之前沒聽過她叫得這麼淒慘的情況，持續了應該有半小時或以上」。

事後退房時，原PO表示正妹害羞得不敢正眼瞧櫃檯，逕自朝大門離開。另外，原PO眼尖發現正妹走路姿勢不太正常，讓原PO不禁暗忖「看得出來她這次是遇到厲害人物了」、「回去好好休息」。文末，原PO坦言十分佩服從事八大行業的人，常常需要服務奇怪的客人，對於正妹未來，原PO則祝福對方能早日找到自己的歸屬。

旅館櫃檯趣聞曝光後吸引許多網友討論，「有些小旅館隔音真的很不好，我也曾叫得響徹雲霄，是被喝醉的前男友揍，差點以為會被掐死。因為我叫的太淒厲櫃檯來敲門關心，不然我應該會被打死在裡面」、「只能說那女生也是不容易，為了生活賺這種錢心臟要很強大」、「服務業的特色可以看很多人生百態，佩服妳沒有批判、開放關懷的態度」、「好心疼這個女孩子」。

Dcard 八大行業 房間 櫃檯 正妹

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