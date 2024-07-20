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日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

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日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在購物完回到飯店後，才發現有品項被店家刷2次，等於被多收錢。示意圖，路透
一名網友分享，自己在購物完回到飯店後，才發現有品項被店家刷2次，等於被多收錢。示意圖，路透

台灣人熱愛去日本旅遊，加上日幣大幅貶值，不少人都會大肆購物。對此，一名網友分享，自己在購物完回到飯店後，才發現有品項被店家刷2次，等於被多收錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「日本自由行討論區」表示，近期在池袋太陽城買了一個餐袋，售價是2200日圓，結帳時店家沒有主動給收據，他主動索取收據後就放進錢包，一直到回飯店才發現餐袋被刷了兩次，提醒大家在日本購物，最好當場檢查一下明細再離開。

貼文一出後，釣出不少網友共鳴，紛紛表示「上次買電器遇到在日本工作的台灣店員，他特別告誡現在很多藥妝店跟超市會刻意多刷物品，因為觀光客離開後就算發現了，通常也不會回去反應」、「我們台灣人是他們眼中的肥羊」、「+1，日本店員真的很多手腳不乾淨」、「在日本至少遇過5次這個問題」、「之前在淺草寺的藥妝店購物，結帳之後發現封袋裡面多出我沒買的東西」、「我上次最貴的保健食品也被刷了2次，還好當下有發現」、「被多刷1萬多日圓的路過，4天後看發票才發現」。

此外，也有不少網友給出實用建議，指出「結帳前我都會自己算一下，總金額一看就知道對不對了」、「推薦可以用自助付款」、「這不只有在日本，任何地方只要購物都需要確認數量及金額」、「一邊買一邊按計算機加總，是防錯帳的好習慣」。

台灣人 店員 日本 發票 觀光客

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